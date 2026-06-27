Sparfuchs verwandelt seinen Gaming-PC in eine Steam Machine und das kostet ihn nur rund 10 Euro

Ein Sparfuchs zeigt, wie er mit einer günstigen Alternative auf die Steam Machine verzichten kann. Aber man kann auch Fehler machen.

Valve hat mittlerweile die Preise für die Steam Machine veröffentlicht, hat damit aber wenige Spieler und Fans glücklich gemacht. Denn für das kleinste Modell werden bereits über 1.000 Euro fällig und das ist vielen Nutzern einfach viel zu teuer, da es ohnehin preiswertere Alternativen mit mehr Leistung gibt.

Ein Nutzer auf Reddit hat jetzt erklärt, dass er auf die Steam Machine verzichten wolle und erklärt, dass er stattdessen auf eine Alternative setzen wolle. Denn mit einem HDMI-Kabel für 10 Euro könne er seinen PC genauso leicht an einen Fernseher im Wohnzimmer anschließen. Diese Lösung setzt aber zumindest voraus, dass er einen halbwegs leistungsstarken PC bereits zu Hause hat und nicht auf eine Steam Machine angewiesen ist.

Doch hier kann man auch einen ärgerlichen Fehler machen, wenn man seinen Gaming-PC einfach an den Fernseher anschließen möchte.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Normale HDMI-Kabel haben eine begrenzte Reichweite, optische Kabel sind teuer

Grundsätzlich gilt erst einmal: HDMI ist nicht gleich HDMI, denn mittlerweile gibt es etliche unterschiedliche Versionen mit verschiedenen Spezifikationen und Leistungswerten. Im Januar 2025 wurde HDMI 2.2 vorgestellt, das ist aber bis heute nirgendwo verbaut.

In der Regel gilt aber: Je neuer der HDMI-Typ, desto höher ist die Datenübertragung. Viele Gamer setzen bei PC-Gaming ohnehin lieber auf den DisplayPort-Anschluss.

Hinzu kommt: Je höher die Auflösung, die ihr via HDMI übertragen wollt, desto mehr Daten werden übermittelt und desto kürzer sollte das Kabel sein, damit am Ende die Qualität auf dem Display stimmt. Die Faustregel, die oft genannt wird: Bei Full-HD kann das Kabel problemlos 15 Meter lang sein, bei 4K oder sogar 8K sollten es maximal 3 Meter sein, damit das Signal noch in guter Qualität ankommt.

Für die PS5 mit HDMI 2.1 gilt etwa: Bei 4K/120Hz solltet ihr maximal ein entsprechendes Kabel von 2 bis 3 Metern verwenden, ansonsten sinkt die Bildqualität spürbar.

Wählt der genannte Nutzer von Reddit also ein zu langes Kabel mit einer zu niedrigen Bandbreite, dann muss er am Ende auf gute Bildqualität am Fernseher verzichten.

Gibt es eine längere Alternative? Ja, eine Alternativ-Lösung stellen optische HDMI-Kabel dar: Diese übertragen dann Bild und Ton nicht über Leitungen aus Kupfer, sondern über Glasfaser. Dadurch sind dann auch Kabel von 100 Metern kein Problem mehr. Wichtig ist jedoch, dass optische Kabel nur in eine Richtung funktionieren und daher richtig angeschlossen werden müssen. Ein- und Ausgang sind hier in der Regel beschriftet.

Und es gibt zwei weitere Nachteile: Zum einen sind optische Kabel beim Verlegen sehr empfindlich, bereits ein einziger Knick kann euch das Kabel ruinieren, normale Kupfer-Kabel sind da resistenter. Und die Preise liegen deutlich über denen für normale HDMI-Kabel.

Mittlerweile konntet ihr die Steam Machine offiziell reservieren. Doch nach den Verkaufsmengen beim offiziellen Steam Controller ist fraglich, wie viele Geräte der Steam Machine am Ende überhaupt verkauft werden. Und ob überhaupt jeder Spieler eine bekommen wird: Valve zeigt gerade: Ihr solltet euch bei der Steam Machine keine großen Hoffnungen machen, dass ihr 2026 ein Exemplar kaufen könnt