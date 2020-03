Steam-Boss hat früher in WoW Gold gefarmt und nicht schlecht verdient

Der Steam-Chef hatte für einen Weile einen merkwürdigen Beruf. Er war ein Goldfarmer in der World of Warcraft.

Gabe Newell, besser bekannt als „Lord GabeN“ im Internet, dürfte den meisten Gamern ein Begriff sein. Immerhin ist er der Mitbegründer von Steam und Valve und hat damit eines der wohl größten Gaming-Imperien überhaupt. Doch wer hätte gedacht, dass Newell vor langer Zeit auch mal einer eher ungewöhnliche Tätigkeit nachgegangen ist? Er war ein Gold-Farmer in World of Warcraft. Gold-Farmen ist aktuell auch in WoW Classic noch luktrativ.

Was ist passiert? Im Magazin EDGE hat Gabe Newell ein sehr umfangreiches Interview gegeben und dabei über viele Themen gesprochen (via wccftech). Eines der Themen war auch das Goldfarmen in World of Warcraft. Dem hatte Newell sich nämlich für eine Weile verschrieben. Er versuchte so viel Gold wie möglich zu sammeln, um es dann an andere Spieler zu verkaufen.

Warum hat Newell Gold gefarmt? Das Goldfarmen entstand nicht aus der Not heraus, sondern um etwas zu beweisen – nämlich, dass man mit Spielen auch als Spieler gutes Geld verdienen kann. Newell sagt dazu:

Als „Proof of Concept“ entschied ich mich dazu, für eine Weile ein Gold-Farmer in World of Warcraft zu sein. Ich habe damit 20$ pro Stunde verdient durch das Goldfarmen. Ich habe damit etwas erreicht, was für die meisten Menschen in den meisten Regionen der Welt ein fantastischer Lohn wäre.

Diese Erfahrung habe auch dazu geführt, dass man in Steam Dinge wie den Workshop eingebaut habe, in der die Spieler selbst als Content Creator fungieren, Inhalte erschaffen und damit richtig Geld verdienen können.

Besorgte Eltern meldeten sich bei Steam: Der daraus entstandene Steam Workshop hatte allerdings auch einige lustige Nebenwirkungen. Denn manche besorgte Eltern meldeten sich beim Steam-Support und dachten, Steam würde den Kindern Drogen verkaufen.

Das ließ sich darauf zurückführen, dass PayPal sich bei den Eltern gemeldet hat, laut Newell mit dieser Meldung: „Ihr Kind überschreitet die Grenzen dessen, wie viel Geld sie pro Monat in ein PayPal-Konto einzahlen können. Sie verkaufen vermutlich gestohlene Güter oder Drogen, denn es gibt keine andere Erklärung.“

Newell musste den Eltern dann erklären, dass ihr Kind etwa Gegenstände für Team Fortress im Workshop erstellte und damit 500.000$ im Jahr verdiente.

Das war für uns ein Indikator, dass wir Spiele als Plattform sehen müssen und es hat all unsere Entscheidungen über Multiplayer-Spiele in der Zukunft beeinflusst.

Wer hätte gedacht, dass diese Entscheidung darauf zurückzuführen ist, dass Newell in WoW einfach ein bisschen Gold gefarmt hat?

Newell ist übrigens auch der Auffassung, dass wir sehr nah an Szenarien wie im Anime Sword Art Online sind.