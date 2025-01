Star Citizen wirft euch in den Krieg zwischen 3 Fraktionen, Spieler fragen: „Welche Seite besorgt mir ein spielbares Game?“

In der Alpha 4.0 von Star Citizen gibt es ein neues Event, in dem ihr euch einer von drei Fraktionen im Krieg um ein neues System anschließt. Viele Spieler fragen sich allerdings nur, wie sie überhaupt daran teilnehmen sollen.

Was ist das für ein Event? Das Event trägt den Namen „Fight for Pyro“ und wirkt von der Handlung her entsprechend simpel: Ihr lasst Stanton hinter euch und schließt euch einer von 3 Fraktionen an, die um das neue System Pyro kämpfen.

Entwickler CIG stellt die neuen Fraktionen in einem kurzen Trailer vor:

Drei Fraktionen mit besonderen Boni

Was sind das für Fraktionen? Ihr habt die Wahl zwischen den Citizens for Prosperity, den Frontier Fighters und den Headhunters. Jede Fraktion hat ihren ganz eigenen Charakter und verfolgt andere Ziele.

Die idealistischen Citizens for Prosperity nennen Pyro ihre Heimat und wollen vor allem wieder für Stabilität im System sorgen.

Die Frontier Fighters sind eine eiskalte Truppe von Kämpfern, denen jedes Mittel recht ist, um gegen die Gesetzlosigkeit in Pyro anzukämpfen.

Die Headhunters sind quasi Weltraum-Punks: Sie entscheiden am liebsten selbst, wo es lang geht und beseitigen jeden, der daran etwas ändern will.

Spieler, die sich dem Kampf einer Fraktion anschließen, werden mit speziellen Missionen beauftragt. Bei deren Abschluss winken besondere Belohnungen, darunter eine einzigartige Waffe und Lackierungen für bestimmte Raumschiffe. Diese unterscheiden sich je nach Fraktion.

Technik-Frust überschattet das Event

Wie kommt das Event bei den Spielern an? Wenn man sich nur die Kommentare unter dem Trailer auf YouTube anschaut: Gar nicht gut. Zwar hat der Trailer ein gutes Verhältnis von Likes und Dislikes, doch unter dem Video wird das Event auseinandergenommen.

Dabei stören sich die Spieler nicht am Event an sich, sondern am technischen Zustand von Star Citizen. Es hat sich eine lange Kette an Kommentaren gebildet, die alle mit dem Satz „I’m on the side of …“, also „Ich bin auf der Seite von …“ beginnt. Was folgt, ist allerdings keine der Fraktionen, sondern Kritik an der Spielbarkeit.

Keric04: „Ich bin auf der Seite von funktionierenden Missionsmarkern“

iivaris: „Ich bin auf der Seite, die keine existierenden Kern-Features kaputt macht, um ein dummes Event zu pushen“

H2OFlymamaluigi: „Ich bin auf der Seite, die mich aus dem Hangar lässt“

d3vour3r: „Ich bin auf der Seite, die mich am Ladebildschirm vorbeilässt …“

smashbrown fasst die gesamte Kritik mit einer Frage zusammen: „Welche Seite besorgt mir ein spielbares Game?“

Spielbar ist das Event übrigens nur in der separaten Alpha-Version 4.0 von Star Citizen, nicht in der Alpha-Version 3.24.3. Obwohl sich das Spiel noch in einem sehr frühen Zustand befindet, hat Star Citizen vor nur wenigen Monaten einen weiteren historischen Meilenstein bei der Finanzierung geknackt.