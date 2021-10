Star Citizen: Halunken heilen Spieler bewusstlos – Und das in PvE-Gebieten

In Star Citizen gibt es eine kuriose neue Taktik auf dem Test-Server. Ein neues Item erlaubt es Spielern, andere zu heilen. Aber wer zu viel Heilung erhält, kippt bewusstlos um. Das funktioniert sogar in Gebieten, in denen gar kein PvE erlaubt ist.

Das ist die Situation bei Star Citizen:

Das SF-MMORPG Star Citizen ist das „größte Indie-MMO“ der Welt. Das Spiel hat mittlerweile 394 Millionen US-Dollar an Geldern eingenommen, erst über Crowdfunding, später vor allem über den Verkauf von digitalen Schiffen.

Ein Release ist nicht in Sicht, doch das Spiel wird regelmäßig erweitert. Aktuell wird der Patch 3.15 auf dem öffentlichen Test-Server (PTU) ausprobiert.

Der Patch 3.15 bringt unter anderem das neue „Healing-System“ ins Spiel. Eine „Healing-Pistole“ sorgt für seltsame Effekte.

Waffe heilt über Drogen, kann Spieler mit Überdosis bewusstlos machen

Das ist das kuriose Item: Mit 3.15 kommt eine neue „Healing Gun“ zu Star Citizen. Mit der Waffe kann man anderen Spiele eine heilende Droge verpassen. Doch wenn man es übertreibt und einem Spieler eine Überdosis Heilung verpasst, wird der bewusstlos.

Das sind die Auswirkungen: Ein Spieler zeigt auf dem Test-Server, wie Leute andere absichtlich „über-heilen“ und sie so bewusstlos machen. In dem Zustand der Bewusstlosigkeit sind Spieler wehrlos (via youtube). Wie die Seite Kotaku schreibt, können sie durch die Gegend gezogen und sogar ihres Inventars entledigt werden: Die Spieler liegen dann in ihrer Unterwäsche rum.

Ein Spieler auf reddit sagt: „Eine kleine Gruppe“ von Spielern würde das machen und die Leute mit dem Tool trollen. Das erste Mal, das ihm das passiert, sei das auch ganz lustig gewesen. Denn ihm hätten sie wenigstens ihr Zeug gelassen. Aber wenn der Patch so live gehe, könne das ein Problem werden.

Im Forum von Star Citizen echauffiert sich Foren-Nutzer Kinesis über das Problem: Das hätte man doch wirklich kommen sehen müssen. Wenn man eine Betäubungspistole designen wollte, solle man das ruhig tun – aber nicht als Heil-Kanone. Der Einsatz einer solchen Waffe müsse in befriedeten Gebieten illegal sein.

Das steckt dahinter: Das ist ein skurriles Problem, das nur auf dem Test-Server stattfindet und so wahrscheinlich nicht live gehen wird. Man fordert bereits, dass man nur Leute in der Party heilen kann, oder dass man eine Einwilligung geben muss, um von anderen geheilt zu werden.

Das Spannende ist aber, dass es zeigt, wie ernst Star Citizen seine Systeme nimmt und wie verwinkelt die Systeme rasch werden: Wenn eine Pistole heilen kann, dann macht sie das über eine Droge. Wenn man eine Droge verabreicht kommt, kann es auch eine Überdosis geben.

In „normalen“ Spiele wäre sowas gar nicht bedacht worden und ein Problem, das sich gar nicht stellt.

Star Citizen hat mittlerweile fast 400 Millionen US-Dollar über Schiffs-Verkäufe und Spenden eingenommen, dennoch gibt es viele Konflikte um das Spiel:

