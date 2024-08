Ein Sportler bei den Olympischen Spielen liebt One Piece, zeigt bei jedem Wettbewerb eine Pose des Animes

Bei den Olympischen Spielen 2024 treten die besten Sportler der Welt in ihren Disziplinen an. Ein Teilnehmer hat schon beim letzten Wettbewerb gezeigt, dass er großer Fan von One Piece ist. Nun demonstriert er auch in Paris, dass seine Liebe für den Manga und Anime nicht erloschen ist.

Was hat er gezeigt? Als der Kugelstoßer Payton Otterdahl bei den Olympischen Spielen einläuft, tut er plötzlich so, als würde er seinen Arm aufpusten. Kurz danach nimmt er eine Kampfstellung ein und bounct auf der Stelle auf und ab.

Die Pose könnte allen Fans von One Piece bekannt vorkommen, denn mit der Pose ahmt der Sportler das Gear 4 von Ruffy nach. Der folgende Tweet zeigt, wie gut Otterdahl den Strohhutpiraten getroffen hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Besonders lustig: Otterdahl ist ein Kugelstoßer. Ihm würde es also helfen, wenn er seine Arme so stark wie Ruffy aufpumpen könnte. Durch die Gear-4-Form des Boundmans bekommt der Gummimensch nämlich einen muskulösen Oberkörper, wohingegen die Beine nur als notdürftige Stütze dienen.

Hat ihm das geholfen? Otterdahl verpasste nur knapp das Siegertreppchen. Durch seine gewonnene Motivation hat er seine Kugel so weit gestoßen, dass er es auf den 4. Platz geschafft hat. Im Vergleich zu seiner ersten Olympia-Teilnahme vor vier Jahren ist das eine Steigerung.

Vielleicht kann Otterdahl beim nächsten Mal ja das Gear 5 anwenden. Mit den Kräften setzt Ruffy die physikalischen Gesetze außer Kraft. Womöglich hilft es Otterdahl, die Kugel noch weiter zu stoßen, um auf dem Podest zu landen.

Ruffys Gear 4 könnt ihr in dem folgenden Kinofilm sehen:

Kugelstoßer ist großer Fan von One Piece

Woher kennt man den Sportler? Otterdahl hat bereits zu den letzten Olympischen Spielen gezeigt, dass er großer Fan von One Piece ist. Damals machte er die Super-Pose von Franky nach, bei der er seine Arme in den Himmel streckt. Damals wurde er „nur“ 10., weshalb der 4. Platz eine Steigerung für ihn ist (via Team USA).

Damit ist er nicht der einzige Sportler, der seine Liebe für Animes zum Ausdruck bringt. Auch Noah Lyles zeigte bereits mehrmals, dass er Anime-Fan ist. Für die Olympischen Spiele 2024 bereitete er eine Kamehameha vor.

Was sagen andere dazu? Unter einem TikTok-Video schreiben viele Fans, dass sie vor dem Bildschirm ausgeflippt seien. Sie freuen sich, dass der Anime allgegenwärtig sei, sogar im Sport.

Unter dem Tweet von yonkoluffyszn hat sogar der Account von Toei Animation applaudiert, der für die Veröffentlichung in Nordamerika und anderen Gebieten verantwortlich ist. Die Gear-4-Pose sorgte also für mächtig Aufsehen.

Mittlerweile ist Ruffy stärker geworden und hat eine noch bessere Stufe erreicht. Sein Gear 5 erinnert an die Effekte, die es in zahlreichen Comics gibt: One Piece: Ruffy ist jetzt noch stärker geworden und erinnert dabei an Tom und Jerry