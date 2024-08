Anime-Fan gewinnt Gold bei der Olympiade, feiert seinen Sieg mit Son-Gokus bekanntestem Angriff

Noah Lyles ist ein riesiger Anime-Fan. Zeitgleich ist er der Gewinner der Gold-Medaille beim 100-Meter-Lauf während der aktuell stattfindenden Olympischen Spiele 2024 in Paris. Seinen Sieg feiert der US-Amerikaner mit einer Pose aus Dragon Ball, die fast alle von euch kennen könnten.

Wie hat er seinen Sieg gefeiert? Als Noah Lyles die Gold-Medaille in der Disziplin gewann, wollte er der Welt wohl zeigen, dass er eine Schwäche für Dragon Ball hat. Er feuerte nämlich eine imaginäre Kamehameha in die Kamera, bei der die Handflächen offen zum Gegenüber zeigen.

Im Anime feuert Son-Goku damit einen Energiestrahl ab. Sie zählt zu den bekanntesten Techniken, die ihm sein Lehrmeister Muten Roshi beigebracht hat. Bei Noah Lyles kommt zum Glück nur pure Freude und kein tödlicher Energiestrahl heraus:

Lyles hat in der Vergangenheit mehrmals gezeigt, dass er den Anime mag. So hat er sich die Haare silbern gefärbt, um Son-Gokus Ultra Instinct zu würdigen, bei der sich seine Haare verfärben (via The Washington Post). Zudem hebt er vor Wettbewerben seine Hände, um eine Genkidama vorzubereiten und Energie zu sammeln (via X).

Demnächst geht der Anime mit Dragon Ball DAIMA weiter:

Das ist Noah Lyles liebster Anime

Hat Noah Lyles das noch mit anderen Animes gemacht? In der Vergangenheit hat Noah Lyles mehrmals eine Yu-Gi-Oh!-Karte vor dem Start gezückt, die ihm Glück bringen sollte. Darunter zählt auch die legendäre Exodia, deren Körper auf mehrere Karten aufgeteilt wurde. Dieser Move ist zu seinem Markenzeichen geworden.

Für diese Olympiade hat sich der Amerikaner den Rapper Snoop Dogg an die Seite geholt, um den wertvollen Kopf der Exodia in einem Koffer zu präsentieren:

Welcher ist eigentlich sein Lieblingsanime? Obwohl er schon mehrere Posen zu Dragon Ball und Yu-Gi-Oh! Gezeigt hat, hat er einen ganz anderen Lieblingsanime. Er verriet, dass sein liebster Anime eigentlich Full Metal Alchemist sei (via Olympics.com).

Da es zwei Versionen des Animes gibt, stellte Lyles klar, dass die Neuauflage Brotherhood die Version ist, die er sich normalerweise anschaut. Sein Lieblingsmanga sei übrigens Cage of Eden, einer der ersten längeren Mangas, die es jemals gab.

