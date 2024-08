„Bronze in LoL und bei den Olympischen Spielen“ – Sportler verliert zwei Matches, bevor er eine Medaille gewinnt

Pau Echaniz ist ein spanischer Kanuslalom-Fahrer, der bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Bronzemedaille gewann. Neben seiner sportlichen Karriere hat er auch eine Leidenschaft für Videospiele, insbesondere League of Legends.

Um welchen Sportler geht es? Es handelt sich hierbei um den spanischen Sportler Pau Echaniz, der nicht nur eine große Leidenschaft für seinen Sport mitbringt, sondern auch für Videospiele.

Er ist ein Kanuslalom-Fahrer und hat an den diesjährigen Olympischen Spielen 2024 in Paris teilgenommen. Hier konnte er sich die Bronzemedaille sichern, doch vorher musste er noch einen Rückschlag in League of Legends einstecken.

Bronze in LoL und bei den Olympischen Spielen

Was ist Pau vor seinem Wettkampf passiert? In einem Interview mit marca.com spricht der Sportler über seine täglichen Routinen. Dabei berichtete Pau Echaniz, dass er ein begeisterter LoL-Spieler ist. Das Spiel macht ihm sogar so viel Spaß, dass er vor seinem Wettkampf bei den Olympischen Spielen noch gewertete Matches gespielt hat.

Diese beiden Spiele hatte er leider verloren und ist dort ebenfalls Bronze. In dem Interview berichtet er, dass ihn das erst recht für seinen Wettkampf angespornt und er sich so noch mehr darauf fokussiert habe. So sagt er weiter in dem Interview: Ich bin Bronze in LoL und Bronze bei den Olympischen Spielen. Ich komme da einfach nicht raus.

Reaktionen aus der Community: Die Community zeigt sich belustigt von der Situation des Sportlers. So scheint es für viele Spieler recht ungewöhnlich, dass ein Profisportler nebenbei noch versucht, in League of Legends aufzusteigen.

So schreibt der Nutzer controlwarriorlives auf Reddit, dass er sich vorstellt, wie es wäre, wenn er in einem Ranked-Spiel wäre und ein 0/5 Garen die Verbindung unterbricht, weil er an den Olympischen Spielen teilnehmen muss . Auch andere Nutzer empfinden diese Vorstellung als sehr amüsant. So schreibt ThePrehistoricpotato auf Reddit: Bin gleich zurück, Towerdive irl.

Pau Echaniz ist nicht der einzige Sportler bei den Olympischen Spielen, der eine Leidenschaft für Videospiele und Animes hat. Ein weiterer Sportler ging noch einen Schritt weiter und zeigte seine Leidenschaft für One Piece bei seinem Wettkampfauftritt: Ein Sportler bei den Olympischen Spielen liebt One Piece, motiviert sich mit einer Pose von Ruffy