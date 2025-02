Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Skins, die ihr über die Funken im Heiligtum bekommen könnt, sind immer nur für begrenzte Zeit verfügbar. Das kann bei manchen Spielern die Angst, etwas zu verpassen (FOMO= fear of missing out) auslösen.

Wie reagiert die Community? Ein Skin, der auf der Lore von League of Legends basiert, ist für viele Spieler ein wahr gewordener Traum – und deshalb kritisieren viele Spieler die Entscheidung, den Skin nur über die Funken verfügbar zu machen. Der Reddit-User Janus_22 (via reddit.com ) schreibt etwa:

Wieso ist der Skin so teuer? In League of Legends könnt ihr seit Dezember 2024 Skins über die sogenannten Funken erhalten. Die Funken sind eine Art Lootbox-System von Riot. Wenn ihr einen Funken kauft, könnt ihr eine Belohnung erhalten. Diese Belohnungen sind in Tiers von S bis B aufgeteilt. Welche Chancen man hat, sind im Launcher des Spiels einsehbar.

