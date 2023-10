Spieler werden in Overwatch 2 beschimpft, weil sie sich „dumme und teure“ Skins zu Diablo 4 kaufen

So rufen einige sogar zu einem Boykott und einer Belästigung der Besitzer auf. Denn laut ihnen ist das die einzige Möglichkeit, Blizzard zu zeigen, dass solche teuren Skin-Pakete absolut nicht in Ordnung seien.

Aber jemanden in einem Wettkampf wegen seines Kaufs zu belästigen? Wirklich? …Es tut mir leid, dass meine Kaufentscheidung für dich inakzeptabel ist, aber weißt du was? Ich mag den Skin wirklich…

Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. So erklärt etwa der Threadstarter „Adorable-Fact4378“, dass ihm bewusst sei, dass die Skins „dumm und teuer“ wären, aber jemanden deswegen zu belästigen, wäre nicht in Ordnung. Schließlich wäre der Kauf ja seine eigene Entscheidung gewesen:

Was ist das Problem? Auf reddit diskutieren Spieler über die neuen Skins für Overwatch 2. Einige erklären, dass sie teilweise wüst beschimpft werden, wenn sie die Skins in einem kompetitiven Match tragen.

Doch die Begeisterung wandelte sich schnell in Ernüchterung um. Denn Blizzard verlangt für das Skin-Paket zu Diablo satte 40 Euro , was viele Spieler für gierig halten.

