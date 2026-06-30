Spieler kauft GTA 6 für 0 Euro, musste dafür 3 Jahre lang sparen

Ein Spieler hat GTA 6 kostenlos erhalten und hat dafür Bonus-Punkte verwendet, die ihr wohl fast vergessen habt.

Um wen geht es? Der Reddit-Nutzer CarolinaKing704 hat einen Screenshot geteilt, der zeigt, dass er GTA 6 nur mit Bonus-Punkten gekauft hat. Dabei gibt er an, er hätte für mehr als 3 Jahre gesammelt, um sich das Spiel kaufen zu können.

Möglich sei das außerdem nur durch die etlichen Verschiebungen durch Rockstar Games selbst geworden, denn ohne die wäre der Kauf wohl nicht komplett gratis geworden.

Hier könnt ihr die Spielwelt von GTA 6 aus einem neuen Winkel sehen:

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Microsoft-Rewards sorgt für Gratis-GTA

Welche Punkte hat er ausgegeben? Um GTA 6 nur für Bonus-Punkte kaufen zu können, hat der Spieler fleißig Microsoft-Rewards-Punkte gesammelt. Das Punkte-System von Microsoft belohnt verschiedene Dinge wie Suchen per Bing, Spielen von Games über die Xbox oder die Xbox-App auf dem Computer und das Abschließen von Quests bei Xbox.

Das Sammeln ist dabei recht mühsam, so erhält man nur wenige Cent pro Tag, die man dann anhäufen muss, um sich solch ein großes Spiel wie GTA 6 überhaupt kaufen zu können. Der Spieler brauchte dafür 3 Jahre und hat in der Zeit wohl aktiv Punkte gesammelt.

Zum Vergleich: MeinMMO-Autor Cedric Holmeier hat den Gamepass über 3 Jahre und dabei immer mal wieder gelegentlich etwas dort gespielt. Er hat nur 1.237 Punkte gesammelt.

Wie reagieren die anderen Spieler auf den Kauf? Dass man GTA 6 alleine mit den Bonuspunkten von Microsoft kaufen kann begeistert die Fans. Auf Reddit schreiben sie:

swaste2000: „Ich habe alle Punkte nur für dieses Spiel gespart. Ich habe 146.000.“

DeadlyMobility: „Glückwunsch zum Grinden, Punkte im Wert von 99,99 Dollar zu sammeln, ist keine kleine Leistung. Du hast im Grunde monatelange tägliche Suchen und Quests in eine kostenlose Kopie dessen verwandelt, was der größte Spiele-Launch seit Jahren sein könnte. Hoffentlich wird das eigentliche Spiel der dreijährigen Wartezeit gerecht.“

Daveger4: „Nice, ich habe 53.000 Punkte und werde sie für dieses Spiel verwenden.“

Wo sehe ich meine Punkte? Wenn ihr nachsehen wollt, ob ihr euch zufällig auch GTA 6 alleine für Bonus-Punkte kaufen könnt, dann findet ihr auf der Website von Microsoft.com alle Informationen und auch euren Punktestand, auch wenn ihr bewusst nie gesammelt habt.

Laut Microsoft verfallen die Punkte, wenn man 12 Monate lang keine Punkte sammelt oder welche einlöst. Es ist aber nicht klar, wie viele man einlösen muss, damit diese bestehen bleiben oder damit die Frist verlängert wird:

Nicht eingelöste Punkte, die mit Ihrem Prämienkonto verknüpft sind, verfallen, wenn Sie 12 aufeinanderfolgende Monate lang keine Punkte auf Ihrem Prämienkonto verdienen oder einlösen.

Habt ihr schon mal etwas Großes nur mit Bonus-Punkten gekauft? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Bei GTA 6 läuft gerade die Marketing-Kampagne an, doch die lässt die Fans gähnend zurück: GTA 6 startet seine Marketing-Kampagne, ist so langweilig, dass Fans direkt Trailer 3 fordern