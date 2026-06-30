GTA 6 startet seine Marketing-Kampagne, ist so langweilig, dass Fans direkt Trailer 3 fordern

Die Werbekampagne von GTA 6 ist gestartet und zeigt erstmals eine echte Werbung für das Spiel. Doch die ist so langweilig, dass die Fans direkt nach Trailer 3 rufen.

Was ist das für eine Werbung? Vor Wochen hieß es, die Werbekampagne für GTA 6 würde im Sommer starten. Jetzt ist es eindeutig Sommer und die Kampagne läuft an.

Doch statt direkt mit Trailer 3 einzusteigen, haben die Entwickler ein anderes Video als erste Werbung geschaltet. Wie Reddit-Nutzer GPoussonTV postet, schaltet Rockstar Games auf TikTok derzeit das Cover-Art-Reveal als Werbung.

Zur Erinnerung: Es ist das Video, bei dem lediglich die Grafik der Box und das Release-Datum des Spiels gezeigt wird. Zwar konnten wir 33 Details darin finden, die ihr sicher verpasst habt, aber besonders „werbend“ ist dieses Video nicht.

Hier könnt ihr das Video sehen:

Video starten Endlich gibt es Neuigkeiten zu GTA 6: So sieht das Cover-Art aus Autoplay

Keine „echte Werbung“

Warum ist das laut Spielern keine „echte Werbung“? Zwar schaltet Rockstar das Video als Werbung auf TikTok und gibt dafür auch Geld aus, doch vielen Spielern geht die Werbung nicht weit genug, um als echte Werbung durchzugehen. Denn das Cover-Art-Reveal zeigt keinerlei Ingame- oder gar Render-Szenen.

Man erfährt gar nichts über die Charaktere und sieht auch sonst nichts vom Spiel. Es ist lediglich eine Erinnerung daran, dass man den Titel jetzt vorbestellen kann. Für die Hardcore-Fans ist das eindeutig zu wenig, wie sie auch unter dem Post auf Reddit erklären.

Was meckern die Fans? Die Fans können über diese „Werbung“ nur schmunzeln und fragen sich, wann Rockstar endlich wirklich mit der Werbung für ihren Blockbuster loslegt. So schreiben sie auf Reddit:

No_Film_3849: „Alles, nur nicht den dritten Trailer veröffentlichen.“

fpsi_tv: „Irgendwo da draußen muss es einen Videoeditor für den dritten Trailer geben, der wegen des Drucks, den Schnitt fertigzustellen, gerade völlig ausflippt.“

Plane-Education4750: „Warum zeigen sie uns nicht endlich das verdammte Spiel?“

Prestigious_Wait7705: „Werbung mit Cover-Art zu machen ist lächerlich, wenn man stattdessen mit neuen Clips oder einem Trailer werben könnte.“

Warum Rockstar Games nur mit der Cover-Art wirbt, ist unklar. Denkbar ist jedoch, dass man sich gezielt an Interessierte von GTA 6 wendet, um sie zum Vorbestellen zu bringen. Da reicht diese Art von Werbung vermutlich als Erinnerung aus. Neue Spiele, die bislang kein Interesse an GTA 6 haben, lassen sich so aber nicht gewinnen.

Wartet ihr auch schon gespannt auf den Trailer 3 von GTA 6? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wann ihr glaubt, dass wir ihn sehen werden! Mehr zu GTA 6 und seinen Auswirkungen auf die gesamte Spielebranche gibt es hier: Analysten sagen: GTA 6 macht eure Spiele teurer, aber nur wenige werden damit Erfolg haben