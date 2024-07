Spieler hat großes Glück, findet in Pokémon GO extrem seltenes Monster, welches eigentlich niemand haben will

Ein Spieler hat in Pokémon GO großes Glück und Unglück gehabt. Denn er hat ein extrem seltenes Pokémon gefangen, welches unglaublich schlechte Werte hat. So ein „Nundo“ will normalerweise niemand fangen, wenn es nicht so selten wäre.

In Pokemon GO gibt es viele seltene Pokemon, die Trainer finden können. Insbesondere auf die seltenen Galar-Vögel haben es viele Spieler abgesehen, denn diese sind nicht nur schwierig zu finden, sondern lassen sich obendrein nur schwierig einfangen.

Nun ist es einem Spieler gelungen, ein besonders seltenes Pokémon zu fangen. Dabei ist der Fund gar nicht so gut, wie er zuerst einmal klingt.

Seltenes Honweisel als Shiny mit extrem schlechten Werten

Was hat der Spieler da gefangen? Auf reddit postete der Spieler ein Bild von seinem neusten Fund: Ein Vespiquen oder auf Deutsch „Honweisel“. Honweisel existiert seit der vierten Spielgeneration und entwickelt sich aus weiblichen Wadribie.

Allein der Umstand, dass sich Honweisel nur aus einem weiblichen Wadribie entwickeln kann, macht es schon selten. Denn in der Regel liegt die Chance, auf ein weibliches Wadribie zu treffen, deutlich niedriger als bei einem männlichen Pendant.

Doch der Fund ist noch seltener, denn bei dem gefangenen Pokémon handelt es sich um ein Shiny Nundo.

Warum will so ein Pokémon niemand nutzen? Ein Nundo ist ein Pokémon, bei dem alle IVs (Angriff, Verteidigung und HP) auf null sind. Das ist extrem selten, aber auch kein guter Fang. Normalerweise wollt ihr Pokémon mit hohen Werten. Die Kombination aus Honweisel, Shiny und Nundo macht das gefangene Pokémon dann noch etwas einzigartiger.

