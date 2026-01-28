Valve hat mit Steam die beliebteste Gaming-Plattform geschaffen. Doch viele Spieler sagen, dass Valve mit SteamOS auch die perfekte Alternative für Windows bieten könnte. Dafür müsste man SteamOS nur frei installieren dürfen. Mit dem Steam Deck, anderen Handhelds und der Steam Machine setzen aber bereits etliche Geräte auf das Betriebssystem von Valve.

Wie lautet die Kritik an Microsoft/Windows? Viele Spieler setzen am PC auf das Betriebssystem Windows, wenn sie verschiedene Titel spielen wollen. Doch die Unzufriedenheit unter den Spielern wächst:

Regelmäßig gibt es Kritik für fehlerhafte Updates, die die Performance ruinieren und Funktionen beeinträchtigen.

Spieler schimpfen über etliche neue KI-Features, mit denen Windows derzeit überflutet wird Microsoft wird nicht ohne Grund in der Community hämisch „Microslop“ genannt.

Das aggressive Tracking von Nutzerdaten und von Werbung im Betriebssystem sorgt auch schon länger für Kritik. Viele Personen wollen einfach nur spielen und nicht genervt werden.

In der Community wird deswegen schon länger darüber diskutiert, wie man mit der Situation umgehen soll. Die Ablehnung gegenüber Windows ist groß, doch echte Alternativen gibt es laut Spielern oft nicht. Das zeigt etwa eine Reddit-Diskussion: Viele lehnen Windows ab, aber wechseln will man doch nicht. Dabei stammt die beste Alternative für Spieler direkt von Valve.

Valve bietet laut Spielern mit SteamOS bereits die perfekte Alternative zu Windows

Um welche Alternative geht es? In einem Reddit-Post fordern einige Spieler, dass Valve doch endlich mal sein Betriebssystem SteamOS freigeben solle. Denn für Spieler gilt SteamOS als die Alternative für Gaming schlechthin. Denn das System von Valve ist für Gaming optimiert und sehr zugänglich und ist frei von nervigem Ballast und KI-Funktionen, die man heute in immer mehr Geräten finden kann. So schreibt ein Nutzer etwa auf Reddit:

SteamOS ist viel besser als die Alternativen für Handheld-Spiele und wurde bereits von anderen Unternehmen übernommen. Valve arbeitet mit AMD zusammen, um SteamOS besser mit Desktop- und anderer Hardware kompatibel zu machen. Windows 11 ist voller Bloatware und macht Spiele durch Updates unspielbar, daher ist ein Wechsel attraktiv.

SteamOS ist Valves auf Linux basierendes Betriebssystem und ist bisher auf allen „Steam Deck“-Modellen vorinstalliert. Auch die neue Steam Machine, die 2026 erscheinen soll, wird auf das Betriebssystem SteamOS setzen.

Was ist das Problem? SteamOS wurde von Valve bisher nur für das Steam Deck und einige andere Handhelds freigegeben. Eine offizielle Installationsquelle für normale Computer gibt es derzeit nicht und bisher ist unklar, ob Valve sein SteamOS jemals frei verfügbar machen wird.

Funktionieren denn überhaupt alle Spiele? SteamOS hat, wie alle Linux-Betriebssysteme, derzeit noch ein Problem mit Spielen, die auf aggressive Anti-Cheat-Systeme setzen: Anti-Cheat-Software auf Kernel-Ebene funktioniert unter Linux oftmals nicht und Funktionen wie „Sicherer Start“ werden ebenfalls nicht unterstützt.

Wer sich SteamOS installiert, muss daher bereit sein, auf beliebte Spiele wie Call of Duty, Battlefield 6 oder Fortnite zu verzichten, da diese unter SteamOS oder allgemein unter Linux einfach nicht funktionieren. Die Einschränkungen betreffen in der Regel große Multiplayer-Spiele. Wer ausschließlich Einzelspieler und maximal etwas Couch-Koop genießt, dürfte mit SteamOS jedoch nur wenig Probleme haben.

