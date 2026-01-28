Viele Spieler sind genervt von Windows 11 und wollen wechseln, dabei hat Valve bereits seit Jahren die perfekte Lösung

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Viele Spieler sind genervt von Windows 11 und wollen wechseln, dabei hat Valve bereits seit Jahren die perfekte Lösung

Valve hat mit Steam die beliebteste Gaming-Plattform geschaffen. Doch viele Spieler sagen, dass Valve mit SteamOS auch die perfekte Alternative für Windows bieten könnte. Dafür müsste man SteamOS nur frei installieren dürfen. Mit dem Steam Deck, anderen Handhelds und der Steam Machine setzen aber bereits etliche Geräte auf das Betriebssystem von Valve.

Wie lautet die Kritik an Microsoft/Windows? Viele Spieler setzen am PC auf das Betriebssystem Windows, wenn sie verschiedene Titel spielen wollen. Doch die Unzufriedenheit unter den Spielern wächst:

  • Regelmäßig gibt es Kritik für fehlerhafte Updates, die die Performance ruinieren und Funktionen beeinträchtigen.
  • Spieler schimpfen über etliche neue KI-Features, mit denen Windows derzeit überflutet wird Microsoft wird nicht ohne Grund in der Community hämisch „Microslop“ genannt.
  • Das aggressive Tracking von Nutzerdaten und von Werbung im Betriebssystem sorgt auch schon länger für Kritik. Viele Personen wollen einfach nur spielen und nicht genervt werden.

In der Community wird deswegen schon länger darüber diskutiert, wie man mit der Situation umgehen soll. Die Ablehnung gegenüber Windows ist groß, doch echte Alternativen gibt es laut Spielern oft nicht. Das zeigt etwa eine Reddit-Diskussion: Viele lehnen Windows ab, aber wechseln will man doch nicht. Dabei stammt die beste Alternative für Spieler direkt von Valve.

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Viele Spieler sind genervt von Windows 11 und wollen wechseln, dabei hat Valve bereits seit Jahren die perfekte Lösung Tech-YouTuber will nicht mehr auf die Steam Machine warten, baut sich seine eigene Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Modderin baut eine „All-in-One“-Konsole, steckt eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in das gleiche Gehäuse Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Eine Prognose besagt, dass der Austausch der Batterie eines Elektroautos bald günstiger sein wird als die Reparatur eines Verbrenners Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern Die Gen Z hat Probleme, den richtigen Job zu finden und ausgerechnet der Chef von Walmart gibt ihnen recht KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos Ein Experte behauptet: Die PS5 hat ein großes Problem mit ihrer Kühlung und es könnte fast jeden Spieler treffen

Valve bietet laut Spielern mit SteamOS bereits die perfekte Alternative zu Windows

Um welche Alternative geht es? In einem Reddit-Post fordern einige Spieler, dass Valve doch endlich mal sein Betriebssystem SteamOS freigeben solle. Denn für Spieler gilt SteamOS als die Alternative für Gaming schlechthin. Denn das System von Valve ist für Gaming optimiert und sehr zugänglich und ist frei von nervigem Ballast und KI-Funktionen, die man heute in immer mehr Geräten finden kann. So schreibt ein Nutzer etwa auf Reddit:

SteamOS ist viel besser als die Alternativen für Handheld-Spiele und wurde bereits von anderen Unternehmen übernommen. Valve arbeitet mit AMD zusammen, um SteamOS besser mit Desktop- und anderer Hardware kompatibel zu machen. Windows 11 ist voller Bloatware und macht Spiele durch Updates unspielbar, daher ist ein Wechsel attraktiv.

SteamOS ist Valves auf Linux basierendes Betriebssystem und ist bisher auf allen „Steam Deck“-Modellen vorinstalliert. Auch die neue Steam Machine, die 2026 erscheinen soll, wird auf das Betriebssystem SteamOS setzen.

Was ist das Problem? SteamOS wurde von Valve bisher nur für das Steam Deck und einige andere Handhelds freigegeben. Eine offizielle Installationsquelle für normale Computer gibt es derzeit nicht und bisher ist unklar, ob Valve sein SteamOS jemals frei verfügbar machen wird.

Funktionieren denn überhaupt alle Spiele? SteamOS hat, wie alle Linux-Betriebssysteme, derzeit noch ein Problem mit Spielen, die auf aggressive Anti-Cheat-Systeme setzen: Anti-Cheat-Software auf Kernel-Ebene funktioniert unter Linux oftmals nicht und Funktionen wie „Sicherer Start“ werden ebenfalls nicht unterstützt.

Wer sich SteamOS installiert, muss daher bereit sein, auf beliebte Spiele wie Call of Duty, Battlefield 6 oder Fortnite zu verzichten, da diese unter SteamOS oder allgemein unter Linux einfach nicht funktionieren. Die Einschränkungen betreffen in der Regel große Multiplayer-Spiele. Wer ausschließlich Einzelspieler und maximal etwas Couch-Koop genießt, dürfte mit SteamOS jedoch nur wenig Probleme haben.

Mehr zum Thema
1
Meta investierte 73 Milliarden Euro ins Metaverse, doch jetzt ist Zuckerbergs Traum wohl gescheitert
von Benedikt Schlotmann
2
Spieler bestellt günstige SSD, Verkäufer storniert den Kauf, um das Produkt einen Tag später für den 3-fachen Preis zu verkaufen
von Benedikt Schlotmann
3
RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft
von Benedikt Schlotmann

Valve hat mit der Steam Machine ein völlig neues Gerät vorgestellt. Doch was genau erwartet uns da? Eine Konsole, ein Gaming-PC oder etwas völlig anderes? Und kann ich überhaupt alle meine Spiele zocken? MeinMMO hat die wichtigsten Fragen für euch gesammelt und versucht, diese zu beantworten: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Swen Vincke Highguard

Larian-Chef warnt vor harten Worten gegenüber Highguard, Entwickler sollten nicht die Liebe zu Spielern verlieren: „Betrachtet es als Investition“

Reigns The Witcher titel

Ein neues Spiel zu The Witcher ist ein Tinder-Minigame mit Geralt in der Hauptrolle – aber als Ballade von Rittersporn

DrDisrespect streamt Highguard

DrDisrespect prahlt damit, einen neuen Shooter auf Steam vor allen anderen zu sehen, doch die Entwickler wollen nichts von ihm wissen

Gabe Newell Half-Life 2 Doku

Valve droht eine Klage in Höhe von über 754 Millionen Euro, weil Steam seine Dominanz unfair ausnutze

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx