Ein Spieler nutzt Service von Amazon dreist aus, ergaunert sich 2 AMD-CPUs und 2 SSDs im Wert von rund 1.000 Euro

Auf Amazon findet ihr immer wieder viel zu günstige Angebote für Grafikkarten und andere teure Hardware. Ein Spieler hat sich jetzt den Spaß erlaubt und hat die Adresse eines möglichen Scammers besucht. Und musste wenig überrascht feststellen, dass dort keine Firma ihren Standort hat: Spieler besucht heimlich Firma, die Grafikkarten auf Amazon viel zu günstig verkauft – Will unbedingt wissen, was er dort findet

Wie geht man in einem solchen Fall am besten vor? Die Ware einfach zu behalten, ohne den Händler zu informieren, ist normalerweise rechtlich nicht zulässig und kann im schlimmsten Fall als ungerechtfertigte Bereicherung oder Betrug gewertet werden. MeinMMO hat zu dem Thema mit fehlerhaften Lieferungen einen Anwalt befragt . Grundsätzlich empfehlen sich folgende Schritte:

Ein Amazon-Kunde bestellte für seinen Gaming-PC einen AMD Ryzen 7 7800X3D und eine 2 TB Samsung 990 EVO Plus. In Deutschland zahlt ihr für beide Produkte zusammen knapp 500 Euro: etwa 350 Euro für die CPU von AMD und 120 Euro für die SSD (via Geizhals.de ).

