Viele Spieler sind von Diablo 4 so frustriert, dass Blizzard endlich zwei lang geforderte Features bringen will

Etliche Leute sind mittlerweile von Diablo 4 genervt. Jetzt hat Blizzard erklärt, dass man zumindest 2 Dinge überarbeiten möchte, über die viele Spieler schimpfen. Zum einen das übervolle Inventar und zum anderen die umstrittene Elementarresistenz.

Der Release von Diablo 4 ist mittlerweile 3 Monate her und die 1. Season hat begonnen. Doch viele Spieler zeigen sich mit dem Hack’n Slay unzufrieden. Vor allem das nervige Inventarsystem von Diablo 4 ist ein Dauerthema bei vielen Nutzern.

Doch jetzt hat Blizzard erklärt, dass zwei neue Features unterwegs sind. Eines davon soll sich um das Inventar kümmern und zumindest eine Sache korrigieren.

An was wird gearbeitet? Vor allem zwei geforderte Features sind in Arbeit:

ein Beutefilter für das Inventar, um sein Zeug zu sortieren.

Die Überarbeitung der Elementarresistenz.

Inventarfilter und Elementarresistenz sind in Arbeit

Warum wird das überarbeitet? Über das viel zu volle und unübersichtliche Inventar klagen Spieler in Diablo 4 schon lange. Denn die überfüllten Inventarmenüs machen absolut keinen Spaß und so richtig nervig wird es, wenn man ganz bestimmte Ausrüstung im Inventar finden will.

Elementarresistenz ist ebenfalls schon länger ein Thema unter den Spielern. Viele halten den Wert für nutzlos und forderten bereits, den Wert doch gleich ganz abzuschaffen. Nun will sich Blizzard diesen Wert noch einmal vornehmen.

Diablo 4 General Manager Rod Fergusson und Community Manager Adam ‘PezRadar’ Fletcher erklärten auf Twitter, dass beide Dinge überarbeitet werden sollen und dass man die Kritik der Spieler verstanden habe. Bei einem letzten Gespräch ärgerten sich viele Zuschauer über die Entwickler und ihr mangelndes Verständnis für Diablo 4.

Wann erscheinen die Änderungen? Für den Beutefilter und die Überarbeitung der Elementarresistenz gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum. Die Überarbeitung der Elementarresistenz soll jedoch zum Start der 2. Season erfolgen.

Etliche Spieler begrüßen die Änderungen und hoffen, dass es in Zukunft weitere, sinnvolle Änderungen geben wird. Denn Loot ist eines der wichtigsten Features in Diablo 4. Zugleich ist Loot aber auch so komplex, dass es für den Normal-Spieler äußerst schwer ist, Upgrades auszumachen:

In Diablo 4 gibt es über 200 Affixe auf Loot und das ist ein Problem