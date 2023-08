Diablo 4: Spieler schlagen einfache Lösung für nerviges Platzproblem vor – „Dafür würde ich Geld bezahlen“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Eine weitere Lösung kommt von User „Willowstrg“, der ebenfalls stark diskutiert wird: „Dafür würde ich Geld bezahlen: Einen Händler im Dungeon beschwören, um Gegenstände zu verkaufen.“ Ein Emoji am Ende zeigt, dass das wohl nicht so ernst gemeint war. Trotzdem wird der Vorschlag diskutiert.

Auch zwei Monate nach dem Release trifft das einen Nerv in der Community: Über 2.600 Upvotes und beinahe 700 Kommentare sammelte der Thread in knapp 21 Stunden (Stand: 09.08.23, 14:00 Uhr):

„Warum können wir Gegenstände nicht einfach sofort verkaufen/verschrotten, wenn wir sie finden, ohne in die Stadt laufen zu müssen? Das ist sowieso alles nur viel Arbeit und sehr nervig. Dann könnte der Platz in unserer Tasche für Dinge reserviert werden, die wir uns ansehen/über die wir nachdenken möchten.“

Kaum ein Problem in Diablo 4 wird so kontrovers diskutiert wie das Inventar-Management. Selbst jetzt, über 2 Monate nach dem Release, fordern Spieler mehr Platz im Inventar oder schlagen Lösungen vor, die das Problem aus der Welt schaffen würden.

