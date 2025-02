Spieler baut geniales Deck in Pokémon TCG Pocket, gewinnt Turnier mit nur einem Monster

In Pokémon TCG Pocket gibt es derzeit viele Top-Decks. Doch ein Trainer zeigt: Im Zweifel reicht auch ein kleines Elektro-Eichhörnchen mit viel Support, um zu gewinnen.

Die Liste der besten Decks in Pokémon TCG Pocket ist umfangreich, und es gibt einige Favoriten bei den Spielern, die viele Matches gewinnen.

Die Karte „Pachirisu-ex“ aus der neuen Erweiterung gehört derweil nicht zu den absoluten Top-Favoriten. Das kleine Elektro-Eichhörnchen ist zwar stark, aber kein Top-Pick in der aktuellen Meta.

Das hat einen Spieler aber nicht aufgehalten, ein Deck um die Karte herumzubauen. Und um dem Ganzen einen draufzusetzen, verzichtete er auch noch gänzlich auf andere Pokémon.

Pachirisu-ex und 18 Trainer-Karten holen den Sieg

Über das Portal „play.limitless.tcg“ werden zahlreiche Turniere organisiert und abgehalten – auch in Pokémon TCG Pocket. Und ein Turnier mit 64 Teilnehmern sorgte jetzt für Aufregung in der Community des Subreddits zum Spiel. Dort stellte ein Trainer nämlich fest: Der Spieler „javirl02“ hat ein Deck nur mit 2 Pachirisu-ex, und 18 Trainerkarten gebaut – und gewonnen.

Den Post von User „Adept-Arm7967“, der über 4.500 Upvotes bekam, könnt ihr euch hier anschauen:

Was steckt im Deck? Die komplette Deck-Liste kann man sich bei Limitless TCG anschauen. Da ist folgender Aufbau zu sehen:

2 Exemplare von Pachirisu-ex. Es ist das einzige Pokémon im Deck.

2 Forschung des Professors

2 Giovanni

2 Sabrina

2 Zyrus

1 Blau

1 Mars

2 Pokéball

2 Trank

2 Riesige Robe

2 Beulenhelm

Was macht das Deck aus? Da man immer ein Basis-Pokémon am Anfang des Spiels bekommt, hat man garantiert ein Pachirisu-ex auf der Hand, das man auch direkt spielen kann. Das Risiko ist, dass man nur das eine zieht und nichts auf die Bank legen kann. Sollte Pachirisu 1 also frühzeitig besiegt werden, bevor Pachirisu 2 auf der Bank liegt, hat man schnell verloren.

Pachirisu-ex in Pokémon TCG Pocket

Deshalb sind Karten im Deck, die darauf ausgelegt sind, schnell an das zweite Pachirisu zu kommen. Dazu kommen Karten wie Zyrus und Sabrina, mit denen ihr das aktive Monster eures Gegners austauschen könnt. Giovanni und Blau ändern was an den Schadenszahlen, mit Mars lasst ihr den Gegner seine Handkarten wieder wegmischen.

Ausrüstungskarten wie Riesige Robe und Beulenhelm geben Pachirisu Boni und verstärken vor allem seine Attacke „Gerätefunken“. Dann richtet es mehr Schaden an.

Ist dieses Deck wirklich so stark? Es ist auf jeden Fall ein Deck, das den Gegner überraschen kann und unkonventionell spielt. Die Kombinationen sind nicht übel. Sicherlich spielt hier auch Glück rein, denn es muss schon viel gut laufen, damit man mit diesem Deck mehrere Siege einfährt. Aber: Zumindest bei dem Spieler im Turnier scheint es funktioniert zu haben. Es ist auf jeden Fall mal „was anderes“, das man versuchen kann, wenn man keine Lust hat, ständig dieselben Decks zu spielen.

Das Besondere an Pachirisu: Pachirisu ist ein spezielles Pokémon, was auch ein Grund dafür sein dürfte, dass dieses Deck so viel Aufmerksamkeit bekam. Bei der Pokémon-WM 2014 war es nämlich ausgerechnet ein kleines Pachirisu, dass das Finale des Turniers in den Hauptspielen entschied. Hier könnt ihr einen kleinen Rückblick auf YouTube dazu sehen:

In einem bis heute ikonischen Moment nutzte der Spieler Se Jun Park das eigentlich als nutzlos geltende Pokémon im Endspiel und lenkte die Attacken des gegnerischen Despotars und Brutalandas über die Attacke „Spotlight“ auf Pachirisu. Das hielt die Angriffe aus und gab dem eigenen Knakrack den Raum zum Angriff. Se Jun Park wurde Weltmeister – durch Pachirisu. Es entstanden Memes ohne Ende, die den Moment verewigten.

Also: Wer sich ebenfalls auf das kleine Weltmeister-Tierchen verlassen will, kann es ja mal ausprobieren. Auf jeden Fall dürfte das Deck ein bisschen frischen Wind bringen, wenn man sonst überall nur Darkrai oder auch Shardrago sieht. Gerade diese Kombo ärgert gerade so manchen TCG-Spieler, denn mit den beiden Karten entstehen Matches, die sich ganz schön ziehen können. Einen genaueren Blick auf die Darkrai-Shardrago-Kombo seht ihr hier.