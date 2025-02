Pokémon TCG Pocket: Eine Karte quält grad Spieler, dabei greift sie nicht mal selbst an

Andere starke Karten in TCG Pocket: Die Erweiterung Kollision von Raum und Zeit brachte jede Menge neue Karten ins Spiel, von denen sich viele direkt als neue Favoriten der Spieler hervorgetan haben. Darkrai ist da ganz vorne mit dabei, doch es gibt auch noch andere Optionen – wie zum Beispiel das neue Palkia-ex. Wer das schon gezogen hat, kann sich über eine der besten Karten der aktuellen Meta freuen. Vor allem, wenn man Palkia-ex in Verbindung mit zwei anderen starken Karten spielt.

Was haltet ihr von Shardrago und Darkrai? Stören sie euch, nutzt ihr die Kombination selber? Oder setzt ihr lieber auf andere Decks? Dann schaut in unserer Deck-Tier List zu Pokémon TCG Pocket vorbei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dadurch macht es sich allerdings bei einigen in der Community unbeliebt, wie etwa in diesem reddit-Post von „Kroanon96“ zu sehen:

Shardrago hingegen ist gern in der aktiven Position, kassiert Angriffe, verteilt Schaden und schützt Darkrai davor, selbst in den Kampf ziehen zu müssen. Shardrago setzt man selbst zwar nicht unbedingt für eigene Angriffe ein, da seine Attacke Drachenklaue ein ungünstiges Energie-Sammelsurium aus Feuer, Wasser und Farblos braucht. Aber als Zeitschinder, der Darkrai Luft zum Attackieren von der Bank aus gibt, eignet es sich super.

Kingdom Come Deliverance 2: So bekommt ihr schnell ein Pferd und gebt dafür keinen Groschen aus

Das Monster ist ein Basis-Pokémon, das ohne Entwicklung gespielt werden kann. Theoretisch kann es also ab Runde 1 aufs Spielfeld gelegt werden. Und mit seinen 100 KP ist es durchaus ein ziemlich widerborstiges Bollwerk, das man erstmal bezwingen muss. Gerade zum Start des Matches ist das eine Mauer, die nicht so leicht überwunden wird. Und wenn man mehrere Angriffe braucht, kostet das ordentlich Schaden.

Was kann Shardrago? Shardrago hat die Fähigkeit „Rauhaut“. Und die ist ziemlich nützlich: Jedes Mal, wenn Shardrago attackiert wird, kassiert der Angreifer selbst auch 20 Schaden. Man zahlt also einen Preis für den Angriff auf Shardrago.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to