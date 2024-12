Ein Deck in TCG Pocket gewinnt, ohne richtig zu kämpfen – So baut ihr es nach

Ein Spieler in Pokémon TCG Pocket traf in einem Kampf auf ein vielversprechendes Deck ohne ex-Karten mit einer interessanten Taktik: anstatt das aktive Pokémon anzugreifen, werden den Karten auf der Bank Schaden hinzugefügt. MeinMMO zeigt euch, wie ihr das Deck nachbauen könnt und gibt euch wichtige Tipps dazu.

Was ist das für ein Deck? Ein Spieler auf reddit begegnete in einem Kampf einem Deck, das unter anderem aus folgenden Karten bestand:

2x Quajutsu

Kicklee

Digdri

Reddit-User Diamond-Days beschreibt in seinem Post (via reddit), dass er schon gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt, als der Gegner ein Froxy herausholte, aber gleichzeitig Kampf-Energie hatte. Eine Energie, die Froxy als Wasser-Pokémon nicht nutzen kann.

Diamond-Days konnte das Deck besiegen, war aber trotzdem beeindruckt von der Kreativität. Denn richtig eingesetzt, kann dieses Deck durchaus gegen ex-Decks eingesetzt werden.

Dieses Deck zielt auf die Pokémon in der hinteren Reihe

Was macht das Deck so besonders? Die Karten in diesem Deck sind so aufgestellt, dass sie nicht das aktive Pokémon des Gegners angreifen, sondern die Pokémon auf der Bank dahinter.

Quajutsu hat die Fähigkeit „Wasser-Shuriken“, was bedeutet, dass diese Karte keine Energie benötigt, um damit anzugreifen.

Kicklee fügt mit seiner Attacke „Streckkick“ 30 Schadenspunkte an ein Pokémon auf der Bank zu.

Was ist der Vorteil an dem Deck? Wenn der Gegner ein Deck spielt, welches lange braucht, um aufgebaut zu werden, könnt ihr das mit diesem Deck verhindern. Besonders Glurak oder Gengar ex Decks brauchen viel Zeit, um aufgebaut zu werden, da sie zwei Entwicklungen und viel Energie benötigen, um anzugreifen.

Greift ihr aber das Basis-Pokémon an, so könnt ihr das finale ex-Pokémon schon vorher schwächen oder aber das Basis-Pokémon besiegen und in Gänze die Entwicklung verhindern. Auf diese Weise könnt ihr starke ex-Decks kontern und sie schon frühzeitig entkräften.

So könnt ihr das Deck nachbauen

Folgende Karten werdet ihr auf jeden Fall benötigen:

2x Kicklee

2x Froxy

2x Amphizel

2x Quajutsu

In der Vorlage ist auch noch Digdri, und dementsprechend Digda, mit dabei. Diese sind allerdings für den Zweck des Decks nicht allzu wichtig. Ihr könnt sie, oder ein anderes Pokémon, aber trotzdem mit hineinnehmen, um mehr Pokémon zu haben.

Wir empfehlen euch diese Item- und Unterstützerkarten, ihr könnt natürlich aber auch andere nehmen:

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Trank

2x Forschung des Professors

2x Giovanni

2x Sabrina

