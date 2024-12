Pokémon TCG Pocket: Sleep Deck – So macht ihr eure Gegner handlungsunfähig

Wie findet ihr die Sleep Decks? Habt ihr es schon welche genutzt? Schreibt es uns in die Kommentare! Wenn ihr auf der Suche nach weiteren starken Decks seid, schaut euch doch mal unsere Tier List an: Pokémon TCG Pocket: Tier List und beste Meta Decks, die ihr spielen könnt

Pummeluffs Attacke macht als einzige keinen zusätzlichen Schaden und Hypno hat die Fähigkeit, das aktive Pokémon in Schlaf zu versetzen. Das bedeutet, ihr könnt den Gegner schlafen lassen, auch wenn Hypno gar nicht in der aktiven Position ist.

In den Schlaf versetzte Pokémon sind nicht in der Lage zu handeln; sie können weder angreifen noch sich zurückziehen.

Was ist der Effekt „Schlafen“? Bestimmte Pokémon haben den zusätzlichen Effekt bei ihren Attacken, dass sie das anzugreifende Pokémon in Schlaf versetzen. In der nächsten Runde muss dann eine Münze geworfen werden, um zu entscheiden, ob das Pokémon aufwacht oder nicht. Bei Kopf wacht das Pokémon auf, bei Zahl schläft es weiter.

