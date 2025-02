In Pokémon TCG Pocket macht eine heftige Kombo euer Palkia noch stärker

Palkia-ex in Pokémon TCG Pocket ist eine verdammt starke Karte. Doch mit welchen Karten sollte man sie kombinieren?

Palkia-ex ist einer der Stars der neuen Erweiterung „Kollision von Raum und Zeit“ in Pokémon TCG Pocket. Genau wie sein Gegenstück Dialga ist es sozusagen der „Coverstar“ eines der aktuellen Booster.

Dementsprechend überrascht es nicht, dass Palkia-ex auch eine der besten Karten im neuen Set ist.

Es verfügt über starke 150 KP und hält damit schonmal viel aus. Schon mit einer Energie kann es über „Schlitzer“ 30 Schaden verteilen. Sein Ass im Ärmel ist aber die Attacke „Dimensionssturm“, für drei Wasser- und eine Farblos-Energie. Mit der richtet ihr 150 Schaden am gegnerischen Pokémon, obendrauf aber auch noch 20 Schaden bei sämtlichen Pokémon der gegnerischen Bank an.

Dafür müsst ihr allerdings drei Wasser-Energien von Palkia ablegen. Dementsprechend sollte man versuchen, möglichst schnell viel Energie auf Palkia drauf zu bekommen. Und dafür bieten sich ein paar Karten an.

Welche Karten mit Palkia-ex kombinieren?

Momentan gibt es einige Karten, die Palkia-ex schneller mit Energie versorgen können, damit ihr nicht unbedingt 4 Runden braucht, um seine vernichtende Attacke einzusetzen.

Klar, eine davon ist Misty: Die Trainerkarte legt so viele Wasser-Energien an Palkia an, wie ihr erfolgreiche Münzwürfe schafft. Das sind im besten Fall eine Menge Energien – im schlechtesten Fall aber gar keine.

Daher ist es gut, wenn man noch andere, verlässliche Wege hat, Palkia mit Energie zu versorgen.

Die erste Karte dafür ist ebenfalls mit der neuen Erweiterung ins Spiel gekommen: Manaphy.

Was bringt Manaphy? Manaphy hat 50 KP, hält also nicht allzu viel aus und seine Attacke „Geschenk des Meeres“ teilt auch keinen Schaden aus. Dafür hat es aber den Effekt, dass ihr zwei Pokémon eurer Bank auswählen könnt. Für jedes dieser Pokémon dürft ihr eine Wasser-Energie generieren und an sie anlegen.

Dadurch habt ihr aber höchstens eine zusätzliche Wasser-Energie auf Palkia. Deshalb braucht ihr noch eine andere Karte: Aquana.

Was bringt Aquana? Aquana ist sowieso schon eine beliebte Karte in Kombination mit Misty. Aquana hat nämlich die Fähigkeit, Wasser-Energien von der Bank auf das aktive Pokémon zu schieben. Ihr könnt also anfangen, mit Manaphy Energie zu generieren und auf Palkia & Aquana auf der Bank anzulegen. Sobald Palkia ins Spiel kommt, schiebt ihr die nötigen Energien auf das legendäre Pokémon und fangt an, euren Gegner zu attackieren. Je nachdem, wie lange Manaphy überlebt, können das ein paar Energien sein.

Allerdings solltet ihr bedenken: Ihr braucht hier ein Stück weit Glück, zum Start des Matches auch die richtigen Karten zu ziehen, um die Kombo voll auszuspielen. Mit den Karten Pokéball, Forschung des Professors und Pokémon-Kommunikation könnt ihr zumindest versuchen, möglichst schnell weitere benötigte Karten aus eurem Deck zu holen, wenn ihr sie nicht gleich auf der Hand habt.

Noch eine gute Karte: Wenn ihr noch ein ergänzendes ex-Pokémon sucht, solltet ihr über Arktos-ex nachdenken. Es ist im Grunde eine etwas schwächere Variante von Palkia, mit weniger Schaden, aber nahezu denselben Effekten.

Seine Attacke Blizzard braucht drei Wasserenergien und verursacht 80 Schaden, plus 10 für jedes Bank-Pokémon eures Gegners. Vorteil: Es muss die Energien nicht ablegen, nachdem es angegriffen hat. Auch Arktos-ex kann also von diesen Karten gut profitieren. Und wenn ihr generell ganz andere Varianten sucht: Hier findet ihr die besten Decks in Pokémon TCG Pocket.