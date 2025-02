Bei einem Turnier in Pokémon TCG Pocket schaffte es ein neues Deck gleich 7-Mal in die Top-8

Innerhalb der Community von Pokémon TCG Pocket werden immer wieder eigene Turniere veranstaltet, wobei manchmal um ein wenig Preisgeld gespielt wird. Bei einem aktuellen Turnier wurde schnell klar: Das Darkrai ex Deck entwickelt sich zum neuen Meta Deck.

Was ist das für ein Turnier? Am 1. Februar 2025 veranstalteten die YouTuber HooglandiaPocket und spragels Pocket ein Turnier rund um die neue Erweiterung in Pokémon TCG Pocket: Kollision von Raum und Zeit.

Es konnten Preise von einem Gesamtwert von 1.500 $ gewonnen werden. Nach dem Turnier wurden auf reddit die Top 8 und deren Decks vorgestellt. So spielten 7 von 8 Spielern in der Top 8 mit Darkrai in ihrem Deck; davon waren 6 mit Magnezone in einem Deck.

Neues Deck dominiert die Meta

Was ist das für ein Deck? Es handelt sich dabei um ein Darkrai-ex-Magnezone-Deck. Mit den folgenden Karten kann das Deck gespielt werden:

2x Darkrai ex

2x Magnetilo

2x Magneton

2x Magnezone

1x Riesige Robe

2x Shardrago

2x Pokéball

1x Pokémon-Kommunikation

1x Zyrus

2x Forschung des Professors

2x Leaf

1x Sabrina

Was macht das Deck so stark? Zunächst mag die Kombination aus Darkrai und Magnezone etwas willkürlich erscheinen. Schließlich haben sie beide unterschiedliche Energien (Finsternis und Elektro), doch ihr Zusammenspiel ist von enormem Vorteil.

Magneton kann sich selbst mit seiner Fähigkeit Voltladung mit Elektro-Energie versorgen. Hat sich Magneton mit genügend Energie versorgt, so kann es zu Magnezone weiter entwickelt werden und mit seiner Attacke Donnerkeil mächtige 110 Schaden verursachen.

Die Finsternis-Energie kann derweil für Darkrai ex genutzt werden. Die Fähigkeit Alptraum-Aura von Darkrai ex fügt dem aktiven Pokémon des Gegners mit jeder Energie, die an Darkrai ex angelegt wird, 20 Schadenspunkte zu. Damit kommt Darkrai, sobald es 3 Energien gesammelt hat, auf insgesamt 100 Schadenspunkte pro Runde.

Da Darkrai ex und Magnezone einige Zeit benötigen, um vollständig angreifen zu können, kann währenddessen Shardrago in der aktiven Position verweilen. Obwohl es nicht angreifen kann, da es Feuer- und Wasser-Energie benötigt, ist es ein guter Tank. Wenn es angegriffen wird, verursacht es durch seine Fähigkeit Rauhaut 20 Schaden beim Gegner.

Wie würdet ihr das Darkrai ex Deck spielen? Schreibt es uns in die Kommentare! Gegen das Deck aus Darkrai ex und Magnezone wurde bis jetzt noch kein wirksamer Konter gefunden. Wenn ihr mehr Tipps sucht, was aktuell die besten Meta Decks in Pokémon TCG Pocket sind, können wir euch diesen Artikel auf MeinMMO empfehlen: Pokémon TCG Pocket: Beste Meta Decks in der Tier List mit Kollision von Raum und Zeit