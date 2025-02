Pokémon TCG Pocket: Das neue Meta Deck mit Darkrai-ex macht enormen Schaden – So baut ihr es

In Pokémon TCG Pocket gilt das Darkrai ex Deck als eines der besten neuen Decks. MeinMMO zeigt euch, wie ihr es aufbauen und kombinieren könnt.

Was macht das Darkrai-ex so gut? Mit der Erweiterung Kollision von Raum und Zeit hat es auch Darkrai in Pokémon TCG Pocket geschafft; einmal als normale Karte und als ex-Variante. Der Vorteil der ex-Karte: Mit jeder Energie, die an die Karte angelegt wird, werden 20 Schadenspunkte an die aktive gegnerische Karte ausgeteilt.

Mit seiner Attacke „Dunkles Prisma“ teilt Darkrai 80 Schadenspunkte aus, was mit jeder angelegten Energie auf insgesamt 100 Schadenspunkte kommt. Bei einem Turnier von zwei YouTubern schaffte es das Darkrai-ex Deck gleich 7-Mal in die Top 8 der Gewinner.

Nun gibt es verschiedene Kombinationen, in denen ihr Darkrai-ex spielen könnt. Mit unserem Inhaltsverzeichnis könnt ihr euch durch die Kombination klicken, die euch am meisten interessieren.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu der neuen Erweiterung von Kollision von Raum und Zeit anschauen

Darkrai-ex & Magnezone Deck

2x Darkrai-ex

2x Magnetilo

2x Magneton

2x Magnezone

2x Shardrago

2x Forschung des Professors

2x Leaf

2x Pokéball

1x Zyrus

1x Pokémon-Kommunikation

1x Beulenhelm

1x Riesige Robe

Wie wird das Deck gespielt? Darkrai-ex mit Magnezone hat sich zu einem fast unschlagbaren Deck entwickelt. Auch wenn Magnezone Elektro-Energie benötigt, könnt ihr es in Verbindung mit Darkrai-ex spielen und das Deck nur Unlicht-Energie generieren lassen.

Magneton kann durch seine Fähigkeit pro Runde eine Elektro-Energie selbst herstellen und anlegen, so könnt ihr die Karte aufladen bis ihr sie zu Magnezone entwickelt und mit ihm angreift. Gleichzeitig ladet ihr ebenso Darkrai-ex mit Energie auf und verursacht dabei 20 Schaden pro Zug.

Derweil habt ihr Shardrago in der aktiven Position, wo er als Tank erstmal die gegnerischen Angriffe frisst. Durch seine Fähigkeit Rauhaut teilt er ebenfalls Schaden aus.

Die Wahrscheinlichkeit ist somit hoch, dass ihr durch die passiven Fähigkeiten von Shardrago und Darkrai-ex bereits ein gegnerisches Pokémon erledigen könnt. Den Rest könnt ihr mit den aktiven Angriffen von Magnezone und Darkrai-ex erledigen.

Darkrai-ex & Snibunna-ex

2x Darkrai-ex

2x Sniebel

2x Snibunna-ex

2x Kryppuk

2x Pokémon-Kommunikation

2x Zyrus

2x Lucia

2x X-Initiative

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

Wie wird das Deck gespielt? Während ihr Darkrai-ex auf der Bank mit Energien versorgt, passiven Schaden austeilt und ihn so bereit für den Kampf macht, kann sich Snibunna-ex fast sofort in den Kampf stürzen. Mit nur einer Energie ist die Weiterentwicklung von Sniebel in der Lage bis zu 70 Schadenspunkte auszuteilen.

Darkrai-ex & Smogmog

2x Darkrai-ex

2x Smogon

2x Smogmog

1x Kryppuk

1x Trank

2x Zyrus

2x Leaf

2x Koga

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

2x Riesige Robe

Wie wird das Deck gespielt? Während ihr Darkrai-ex auf der Bank mit Energie versorgt, müsst ihr lediglich eine Energie für Smogon beziehungsweise Smogmog aufwenden, um es in der aktiven Position als frühen Angreifer zu nutzen.

Sobald ihr Darkrai-ex genügend vorbereitet habt, könnt ihr Smogmog mit Koga ohne Rückzugskosten zurückholen und Darkrai-ex in die aktive Position verfrachten.

Pro Runde könnt ihr in dieser Kombination bis zu 110 Schaden machen:

80 Schadenspunkte durch Darkrai-ex Attacke

20 Schadenspunkte durch Darkrai-ex Fähigkeit, wenn ihr weitere Energien anlegt

10 Schadenspunkte, wenn ihr Smogmogs Fähigkeit Gasleck nutzt

Darkrai-ex & Smogmog & Arbok

Wenn ihr weniger Unterstützer- und Item-Karten einsetzen möchtet, empfehlen wir euch einige durch Arbok zu ersetzen:

2x Darkrai-ex

2x Smogon

2x Smogmog

2x Rettan

2x Arbok

2x Leaf

2x Koga

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

2x Riesige Robe

Wie wird das Deck gespielt? Die grundsätzliche Strategie des Decks bleibt auch mit Arbok gleich. Ihr könnt durch Arbok allerdings noch mehr Schaden austeilen, bevor ihr Darkrai-ex in die aktive Position holt.

Der Vorteil an Arbok: Das gegnerische Pokémon kann sich durch Bedrängen nicht zurückziehen, bis es besiegt wurde.

Wie spielt ihr Darkrai-ex am liebsten? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr mehr Auswahl an Decks haben wollt, haben wir euch eine Tier List zu den aktuell besten Meta Decks In Pokémon TCG Pocket zusammengestellt: Pokémon TCG Pocket: Beste Meta Decks in der Tier List mit Kollision von Raum und Zeit