Pokémon TCG Pocket: Palkia-ex Deck bauen – Karten-Liste für das starke Deck

In welcher Kombination spielt ihr Palkia-ex? Schreibt es uns in die Kommentare! Wenn ihr nach weiteren starken Decks sucht, schaut euch doch mal unsere Tier List zu den besten Meta Decks an: Pokémon TCG Pocket: Beste Meta Decks in der Tier List mit Kollision von Raum und Zeit

Bei einem Turnier in Pokémon TCG Pocket schaffte es ein neues Deck gleich 7-Mal in die Top-8

Wie wird das Deck gespielt? Manaphy setzt ihr wieder als aufbauendes Pokémon für den Anfang ein. Starmie ist ein schnell einzusetzendes Pokémon, was Schaden austeilen kann, solange Palkia-ex noch aufgebaut werden muss. Mit Riesige Robe könnt ihr die Lebenspunkte von Starmie erhöhen und es so vor K.O.-Schlägen schützen.

In kürzester Zeit ist Palkia-ex so einsatzbereit und kann mit Riesige Robe noch stärker gemacht werden.

Die gehortete Energie bei Aquana könnt ihr mit seiner Fähigkeit „Wegspülen“ auf Palkia-ex übertragen und habt so zwei Energien auf Palkia-ex in einem Zug. Zusätzliche Energien könnt ihr mit der Unterstützer-Karte Misty bekommen.

Kingdom Come Deliverance 2: So bekommt ihr schnell ein Pferd und gebt dafür keinen Groschen aus

Was macht Palkia-ex so stark? Palkia-ex benötigt insgesamt vier Energien, um anzugreifen. Das macht die Karte auf den ersten Blick langsam, doch der lange Aufbau lohnt sich.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to