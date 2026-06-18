Vor 30 Jahren hatte eine Speicherkarte für die PS1 eine Kapazität von 128 KB: Heute würde sie nicht mal einen Zeh von Kratos speichern können

Moderne Spiele können heute sehr groß sein. Vor 30 Jahren waren Spiele viel kleiner und die Speichermedien ebenfalls. Heute würde auf eine Memory Card der PS1 kein modernes 3D-Asset mehr passen.

Sonys erste PlayStation-Konsole, die PS1, erschien offiziell am 3. Dezember 1994. Das ist mittlerweile mehr als 30 Jahre her. Seitdem hat sich technisch viel getan und wir sind bei der PS5 angekommen.

Speicherstände, Highscores und Einstellungen wurden auf sogenannten Memory Cards gesichert. Diese waren in verschiedenen Farben und Varianten erhältlich und hatten eine maximale Kapazität von 128 KB. Heute würde nicht einmal ein Zeh von Kratos auf eine Memory Card passen.

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Speicherkarten schaffen 128 KB, moderne Spiele sind heute viel, viel größer

128 KB sind schon damals vergleichsweise wenig gewesen. Selbst eine normale 5,25-Zoll-Diskette konnte mindestens 360 KB fassen.

Wie sieht die aktuelle Situation aus? Schaut man sich moderne Spiele der „God of War“-Reihe an, dann würde keines davon auch nur im Ansatz auf die kleinen Memory Cards passen: Auf der PS5 ist God of War: Ragnarök 90 bis 100 GB groß, auf dem PC ist das Spiel noch einmal 100 GB größer.

Einzelne 3D-Assets können, je nach Größe und Detailreichtum, gut und gerne mehrere hundert MB umfassen. So ein 3D-Zeh von Kratos würde auf so einer Karte daher kaum Platz finden, selbst in stark komprimierter Form nicht.

Korrekterweise muss man aber darauf hinweisen, dass diese Memory Cards nie für Spiele gedacht waren. Denn die Spiele für die PS1 wurden damals primär auf CD-Roms gespeichert und davon abgespielt. Und diese bieten mit bis zu 660 MB deutlich mehr Platz. Für ein modernes God of War reicht aber selbst eine CD-ROM heute bei weitem nicht mehr aus.

Würde denn heutige Spielstände darauf passen? Nein, selbst offizielle Savegames von God of War: Ragnarök würden heute nicht mehr auf eine Memory Card passen, denn die sind in der Regel zwischen 10 und 50 MB groß und selbst dafür ist die Memory Card viel zu klein. Am PC könnt ihr für Savegames in den meisten Fällen ohnehin die Steam-Cloud verwenden.

Wer einen Gaming-PC oder eine moderne Spielekonsole kaufen will, wird von hohen Preisen konfrontiert. An einem Beispiel aus der Community sieht man gerade, wie stark die Preise in den vergangenen Jahren gestiegen sind. Gaming wird seit Jahren immer teurer: Spieler zeigen am Beispiel der PlayStation, dass Gaming immer mehr zum Luxus-Hobby wird