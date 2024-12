Eines der aktuell spannendsten MMORPG-Projekte präsentiert neue Inhalte und lässt euch jetzt rund um die Uhr spielen

Das Fantasy-MMORPG Ashes of Creation bekommt Nachschub an neuen Inhalten, darunter zwei spielbare Völker und ein Dungeon. Für rund zwei Wochen könnt ihr das Spiel zudem rund um die Uhr zocken.

Was ist das für ein Spiel? Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-MMORPG, das von Intrepid Studios entwickelt wird. Das Spiel befindet sich noch in der Alpha-Phase, ist aber bereits spielbar und begeistert MMORPG-Fans – obgleich es auch viel zu kritisieren gibt. Für unseren MMORPG-Experten Karsten Scholz ist Ashes of Creation eines der spannendsten MMORPG-Projekte für das kommende Jahr.

In einem Livestream haben die Entwickler angekündigt, dass die „Alpha Two“ von Ashes of Creation Phase 2 erreicht hat. Der dauerte rund 90 Minuten und beinhaltet auch Gameplay aus einem neuen Dungeon.

Was ist neu in Ashes of Creation? Phase 2 der Alpha Two bringt eine Reihe neuer Inhalte, eine komplette Übersicht findet ihr unter forums.ashesofcreation.com. Hier eine Zusammenfassung der wohl größten Neuerungen:

zwei neue spielbare Völker

ein neuer Dungeon

Housing

drei neue Nodes in der Sandsquall Desert

Marktplatz und Marktplatz-Händler

Was hat es mit den Nodes auf sich? Die offene Spielwelt von Ashes of Creation ist in sogenannte Nodes unterteilt, die von Spielern erobert und ausgebaut werden können – vom kleinen Zeltlager bis hin zur Metropole.

Neue spielbare Völker, ein Dungeon und mehr

Bei den zwei neuen Völker handelt es sich um die zwergischen Dünir und das Wüstenvolk der Vaelune. Der neue Dungeon ist die „Befallen Forge“, ein großer Untergrundkomplex. Früher noch eine Heimat der Dünir, wurde die Schmiede inzwischen aufgegeben.

Wer sich im Spiel den Traum vom Eigenheim erfüllen will, kauft eine der „Freeholds“. Zu Testzwecken können solche Freeholds von jedem Level-20-Charakter für nur 100 Gold erworben werden.

Bis zum 6. Januar 2025 sollen die Testserver, auf denen ihr das Spiel bereits zocken könnt, rund um die Uhr online sein. Danach sind sie für mindestens 5 Tage die Woche erreichbar, wie das Entwicklerteam in einem Post auf X (ehemals Twitter) verkündet.

