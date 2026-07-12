Soulframe: Jetzt dauerhaften Zugang für die Preludes-Version freischalten, aber ihr habt nur wenig Zeit

Dank der Tennocon 2026 könnt ihr euch dieses Wochenende den dauerhaften Zugang zu Soulframe: Preludes freischalten. Doch müsst ihr euch beeilen.

Wie erhalte ich den dauerhaften Zugang? Ihr müsst euch bis zum 13. Juli 2026 um 06:00 Uhr morgens auf der offiziellen Webseite von Soulframe anmelden, um euch den dauerhaften Zugang zu Soulframe: Preludes freizuschalten.

Die Preludes-Version ist quasi die aktuelle Testversion, die meiner einer sowie Kollege Alex bereits ausgiebig spielen durften. Hier unsere Anspieleindrücke:

Hier seht ihr einen der Trailer zu Soulframe:

Video starten Soulframe zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer auf dem Summer Game Fest Autoplay

Besonderes Online-RPG mit großen Ambitionen

Was muss ich zu Soulframe wissen? Das neue Projekt der Warframe-Macher wurde erstmals auf der TennoCon 2022 vorgestellt und befindet sich derzeit in einer Testphase, für die regelmäßig Zugänge verteilt werden. Die Entwickler selbst bezeichnen Soulframe als „Free2Play-Open-World-Abenteuer“ mit Fantasy-Setting.

Das bisher gezeigte Gameplay erinnert – was Atmosphäre und Kämpfe angeht – teils durchaus an die Souls-Spiele von From Software. Die Entwickler beteuern jedoch, dass es trotz des Namens viel mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten gibt. Die Welt sei nicht so düster, die Kämpfe nicht so bestrafend. Soulframe soll sogar weniger Hardcore als Warframe sein.

Aufgrund der Multiplayer-Inhalte und Warframe-Wurzeln fällt bei dem Action-Titel immer wieder der MMO-Begriff. Die Entwickler selbst meiden die MMO-Bezeichnung. Beim Grindfest 2026 sprachen die Entwickler mit uns über ihre Pläne und Ambitionen: Soulframe wird kein simples Fantasy-Warframe, soll nicht weniger als ein neues MMO-Genre prägen