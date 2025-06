Sony will sicherstellen, dass Marathon trotz „gemischtem Feedback“ nicht so läuft wie Concord

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Viele Spieler vermuteten, dass Marathon aufgrund der derzeitigen Stimmung und dem vom CEO erwähnten „gemischten Feedback“, das Releasedatum des Spiels am 23. September 2025 doch noch verschoben werden könnte. Doch dazu gab es in dem neusten Gespräch keine weiteren Informationen. Obwohl Marathon noch nicht erschienen ist und die Macher optimistisch bleiben, ist sich ein Experte sicher, dass das Spiel keine Chance haben wird: Experte erklärt in 1.600 Wörtern, warum das neue Spiel von Bungie schon vorm Release keine Chance mehr hat

Wir gehen durch die Testzyklen und überwachen den geschlossenen Alpha-Zyklus, den das Team gerade durchlaufen hat. Wir nutzen alle Lektionen, die wir gelernt haben. Wir nutzen die Möglichkeiten, die wir in der Analytik und den Benutzertests entwickelt haben, um zu verstehen, wie das Publikum mit dem Titel umgeht. […] Das ständige Testen und Überprüfen von Hypothesen, über die wir gerade gesprochen haben, ist für mich so wertvoll, um den Titel zu überarbeiten und ständig zu verbessern.

Wie wollen sie das anstellen? In dem Gespräch erklärt der CEO, wie Sony sicherstellen will, dass Marathon beim Release die „optimale Chance auf Erfolg“ erhalten wird – und das trotz „gemischtem“ Feedback. Denn das sei ein Teil des Prozesses:

