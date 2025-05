Bungie gibt zu, die Arbeit einer Künstlerin gestohlen zu haben, schiebt die Schuld auf einen Ex-Mitarbeiter

Fan fragt, wie viele unbekannte Spezies das Imperium in Warhammer 40.000 so ausrottet, bekommt Antworten

Welche Lehren zieht Bungie aus dem Vorfall? In dem Statement auf Discord kündigten die Entwickler auch an, dass sie nun eine gründliche Überprüfung der Ingame-Assets durchführen, um ähnliche Probleme zu vermeiden.

Anschließend führt Antireal aus, dass sie in den vergangenen 10 Jahren nie ein beständiges Einkommen mit dieser Arbeit erzielen konnte und es leid sei, dass große Unternehmen ihre Entwürfe nutzen, während sie sich „abmüht“, ihren Lebensunterhalt zu verdienen (via X ). Sie habe allerdings weder die Ressourcen noch die Energie, um rechtliche Schritte einzuleiten.

„Bungie ist natürlich nicht verpflichtet, mich einzustellen, wenn sie ein Spiel entwickeln, das größtenteils auf derselben Designsprache basiert, die ich in den letzten zehn Jahren verfeinert habe, aber offensichtlich war meine Arbeit gut genug, um sie für Ideen zu nutzen und ohne Bezahlung oder Namensnennung in ihrem Spiel zu verbauen.“

Um was für gestohlene Arbeit geht es? Am 15. Mai 2025 vermeldete eine unabhängige Künstlerin, die unter dem Künstlernamen „Antireal“ arbeitet, dass bei der im April 2025 spielbaren Alpha des kommenden Extraction-Shooters Marathon Posterdesigns verwendet wurden, die sie 2017 erstellt habe (via X ). Marathon ist das neuste Spiel von Bungie, dem Entwicklerstudio hinter Destiny 2, und soll am 23. September 2025 erscheinen.

