In Destiny 2 verliert eine der wichtigsten Figuren ihre Stimme, wird ersetzt – Bungie warnt vor stummen Dialogen

Der anhaltende Streik der Synchronsprecher hat jetzt auch Einfluss auf Destiny 2. Eine wichtige Figur wird erstmal ohne ihre Stimme auskommen.

Wer verliert die Stimme? Wie Bungie im „This Week in Destiny“ vom 8. Mai mitteilte, sind einige Synchronsprecher, die Figuren in Destiny 2 sprechen, derzeit nicht für Aufnahmen verfügbar.

Das führt dazu, dass einige Charaktere in The Edge of Fate – und Rite of the Nine -Inhalten ihre bisherige englische Stimme verlieren und eine neue Synchronstimme bekommen. Zu den betroffenen Figuren zählt etwa Ikora Rey. Solltet ihr Destiny 2 auf Englisch spielen, werdet ihr also eine Veränderung bei der Stimme feststellen.

Außerdem werden Orin und Chioma in The Edge of Fate – und Rite of the Nine -Inhalten von neuen Synchronsprechern übernommen.

Was hat es mit den stummen Dialogen auf sich? Bungie warnt im „This Week in Destiny“ vom 8. Mai auch davor, dass einige Rite of the Nine -Inhalte stumm sein könnten und The Edge of Fate -Inhalte nur mit englischer Sprachausgabe abgespielt werden könnten.

Damit Spieler unabhängig von ihrer Herkunft und Muttersprache trotzdem keine Storyinhalte verpassen, seien Untertitel standardmäßig aktiviert.

Welche Sprachen stumm und ob die deutsche Sprachausgabe betroffen sein wird, ist derzeit unbekannt. Bei Episode Ketzerei berichteten Spieler auf Steam, dass sie Lücken bei Spanisch und Französisch entdeckten. Andere Spieler sagten jedoch, dass alle Sprachen betroffen wären.

Warum sind die Synchronsprecher nicht verfügbar? Hinter der nicht Verfügbarkeit der Synchronsprecher steckt ein Streik der Gewerkschaft SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists). Die Gewerkschaft bestreikt seit einigen Monaten die Videospielbranche.

Hintergrund des Streiks sind gescheiterte Vertragsverhandlungen der Gewerkschaft mit den Unternehmen, die den Gewerkschaftsmitgliedern auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz eine Zukunft und faire Bezahlung ermöglichen sollen. Neben Bungie sind auch Unternehmen wie Electronic Arts und Activision betroffen. Kurz nach dem Start des Streiks befürchteten einige Gamer auch, dass die Situation auch Auswirkungen auf GTA 6 haben könnte: Der Publisher von GTA 6 ist von einem großen Streik betroffen – Jetzt fürchten Fans um den Release