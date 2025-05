Experte erklärt in 1.600 Wörtern, warum das neue Spiel von Bungie schon vorm Release keine Chance mehr hat

Bei manchen Spielern führt das auch zu der sogenannten „Gear Fear“, also der Angst, die gute Ausrüstung zu verlieren. Stattdessen stecken Spieler dann nur vergleichsweise „unbrauchbare“ Ausrüstung ein und spielen dementsprechend das Spiel nie wie eigentlich vorgesehen. Teilweise wird ein Spiel sogar nicht weitergespielt, weil man fürchtet, nicht „fit genug“ zu sein, um jetzt wieder einen Durchlauf zu starten. Ich kenne das etwa von einem Roguelite mit Extraction-Mechanik: In einem Spiel auf Steam habe ich nur 4 Versuche, um die Welt zu retten – und jetzt habe ich Angst, es zu zocken

Das sagt Dariusz: Ich kann Paul Tassi in vielen Punkten zustimmen. Besonders die Beurteilung des Spielkonzeptes teile ich. Extraction-Shooter haben einfach ein sehr bestrafendes Gameplay. Man muss sich darauf einstellen, immer wieder zu sterben, und jeder Tod bedeutet den Verlust von Ausrüstung. Man muss beim Spielen also aufmerksam sein, um nicht leichtfertig seinen Fortschritt einzubüßen. Spieler, die am Feierabend im Halbschlaf eine halbe Stunde zocken möchten, wollen nicht wegen einer Unachtsamkeit das hart erspielte Loadout verlieren.

Für den Experten sei nun sicher, dass eine Verschiebung das Spiel nicht mehr retten könne. Es würde sich nicht genug am Gameplay ändern, um für mehr Spieler attraktiv zu sein und etwas am Schicksal des Shooters zu ändern. Er ist dennoch überzeugt, dass eine Verschiebung derzeit die einzige Option sei. Das Spiel zu canceln, komme nach über 5 Jahren Arbeit einfach nicht infrage.

Was sagt er zu dem Plagiatsvorfall? Vergangene Woche wurde bekannt, dass in der Marathon-Alpha Designs enthalten waren, die von einer unabhängigen Künstlerin stammen. Bungie gab zu, die Arbeit der Künstlerin gestohlen zu haben , sagte jedoch, ein ehemaliger Mitarbeiter sei schuld gewesen.

Das Gameplay selbst sei auch ein Problem, speziell der Gedanke, Helden in einen Extraction-Shooter zu integrieren. Das wirke auf ihn wie ein Experiment, das eigene Game zu etwas Besonderem zu machen, doch das Spiel sei dadurch schlechter geworden. Die Fähigkeiten der Runner wie Wallhacks und die vollständige Unsichtbarkeit wären in einem Extraction-Shooter einfach viel zu stark.

Was ist ein Casual? Als Casuals oder Casual-Spieler werden oft Gamer bezeichnet, die eher „locker“ und entspannt spielen. Sie zeichnet aus, dass sie nach der Arbeit im Feierabend einfach nur zocken wollen, um Spaß zu haben, und keinen so großen Fokus auf kompetitives Gameplay, den zwingend notwendigen Sieg im PvP oder eine Hardcore-Spielerfahrung mit hohem Schwierigkeitsgrad legen.

Zunächst kritisiert er die generelle Idee, die dem Spiel zugrunde liegt: ein Casual-Extraction-Shooter. Tassi ist der Meinung, ein Extraction-Shooter sei für die meisten Casual-Spieler nicht interessant. Die Idee, seine gesamte Ausrüstung und den Loot zu verlieren, wenn man stirbt, sei einfach kein Casual-freundliches Spielprinzip. Und Gamer, die Spiele wie Escape from Tarkov mögen, bevorzugen die Hardcore-Erfahrung des Shooters. Ihnen sei nahezu alles an Marathon zu casual, darunter etwa die Time-to-kill oder das Wiederbeleben der Mitspieler.

Was sagt der Experte zu Marathon? Paul Tassi ist sich sicher, dass es für Marathon bereits zu spät ist, um ein erfolgreiches Spiel zu werden. Seine Argumentation unterteilt der Bungie-Experte in 5 Abschnitte:

