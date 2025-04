Marathon verzichtet auf ein Social-Feature, das Spieler gerne für toxisches Verhalten nutzen

Total War: Warhammer 3 hat strunzdumme Computer-Gegner, will jetzt endlich was dagegen tun

Das wichtigste Argument für die Verfügbarkeit eines solchen Chats ist das Hinzufügen einer Option, um diesen abzuschalten, wenn man selbst kein Interesse an dem Feature hat. Viele Kommentare sagen, dass diese Entscheidung den Shooter für sie nicht attraktiver macht. Und Marathon kam ohnehin schon eher mäßig an: „0 % Chance, dass ich es spiele“ – Der neue Shooter der Macher von Destiny 2 steht vor einem großen Problem

Was sagen die Spieler dazu, dass das Feature fehlt? Viele Spieler können diese Entscheidung seitens Bungie nicht nachvollziehen. Annäherungs-Chats seien ein wichtiger Bestandteil von Online-Shootern, der Marathon nun fehle (via X ):

Andererseits werden Annäherungs-Chats gerne genutzt, um toxisch zu sein. In Call of Duty hört man etwa regelmäßig, was fremde „Männer“ mit übersteuernden Mikrofonen gerne mit den Müttern ihrer Widersacher anstellen würden. Generell sind jene Chats häufig ein Sprachrohr für Beleidigungen, Intoleranz und Diskriminierung.

Was ist das Problem mit Annäherungs-Chats? Annäherungs-Chats sind stets ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ermöglichen sie euch, mit fremden Spielern zu interagieren. So lernt man nicht nur neue Menschen kennen, sondern erlebt im besten Fall auch sehr lustige Situationen. Es ermöglicht auch eine Art Roleplay, wenn einander fremde Spieler etwa eine „Waffenruhe“ aushandeln.

Wenn es um den Annäherungs-Chat geht, denke ich nicht, dass wir gegen die Erfahrung damit sind, um fair zu sein. Ich denke, die Herausforderung besteht darin, eine sichere Umgebung für die Spieler innerhalb dieses Raums zu schaffen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand schon eine gute Lösung dafür hat. Da wir so sehr darauf bedacht sind, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sich die Spieler nicht gegenseitig beschimpfen oder einander schreckliche Dinge antun, glaube ich, dass wir nicht bereit sind, in den Annäherungs-Chat zu investieren, bevor wir eine Lösung haben.

Ein Annäherungs-Chat ermöglicht euch in Online-Spielen andere Spieler zu hören und mit ihnen zu sprechen, die sich auf der Map in eurer Nähe befinden – auch wenn sie nicht im gleichen Trupp sind.

