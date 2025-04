Wird Marathon ein Free2Play-Spiel sein? Das sagt Bungie

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Streamer meckern über Verdansk in CoD Warzone, aber einer sagt: Die Spieler haben recht, lasst alles so

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Ex-Produzent von Attack on Titan veröffentlicht neuen Anime, bettelt Netflix an, dafür Werbung zu machen

Was sagt Bungie über den Preis? Marathon soll ein „Premium Produkt“ sein. Einen genauen Preis nannten sie bei dem Reveal jedoch nicht . Die Nachrichtenseite GameSpot interpretierte „Premium Produkt“ als eine neue Bezeichnung für „Vollpreis-Titel“ also zwischen 60 und 70 €, wie man es von AAA-Titeln aus dem Gaming gewohnt ist.

Am Samstag, dem 12. April, stellte Bungie das Gameplay des kommenden Extraction-Shooters Marathon vor. Jetzt wissen alle, was sie erwarten können, doch für viele spielt der Preis eine Rolle und ist ein wichtiger Faktor. Soll das Spiel Free2Play sein oder etwas kosten? Bungie gibt die Antwort.

