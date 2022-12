Sony-Chef sieht im Xbox Game Pass angeblich keine Gefahr für PS4 & PS5 – PS Plus sei doppelt so groß

Es sind offenbar Infos einer internen Sony-Sitzung an die Öffentlichkeit gelangt. Es handelte sich dabei um ein Q&A zwischen CEO und Jim Ryan und einiger Mitarbeiter. Während Sony den Konkurrent Microsoft vor den Kartellbehörden der Welt bekämpft, sieht der CEO den Xbox Game Pass gar nicht als große Gefahr.

Die US-Seite „Insider-Gaming“ und ihr Autor Tom Henderson (ein bekannter Leaker und Branchen-Insider), berichten von einer anonymen Quelle aus dem Sony-Umfeld, was Sony-CEO Jim Ryan über die Konkurrenz zum Xbox Game Pass gesagt haben soll.

Das ist die Situation:

Microsoft und Sony haben sich 2022 so hart bekämpft wie lange nicht mehr. Der US-Konzern Microsoft kündigt im Februar an, man wolle den Gaming-Publisher Activision Blizzard für die Rekord-Summe von rund 69 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Die Übernahme ist jedoch noch nicht sicher, weltweit untersuchen Kartellbehörden die Auswirkungen des Deals auf den Gaming-Markt.

Sony gefällt die Übernahme augenscheinlich gar nicht. Sie mischen sich in die Verhandlungen ein und geben seitenlange Statements ab, um einen Beweis zu erbringen, dass der Deal schlecht für Kundschaft, also für uns Gamer ist. Besonders Call of Duty steht im Mittelpunkt, auch mit Blick auf den Xbox Game Pass.



Bericht sagt: Sony-CEO sieht den Game Pass nicht als Konkurrenz

Was steht im Bericht? Woher die Aussagen stammen, hat Autor Tom Henderson nicht verraten. Seine Quelle hat wohl um Anonymität gebeten. Jedoch sollen die Aussagen in einem Q&A gefallen sein – ein Meeting zwischen Mitarbeitern und dem Sony-Chef.

Demnach sieht Ryan keine Konkurrenz im Xbox Game Pass, weil die Zahlen mit dem PlayStation-Aboservice „PS Plus“ nicht mithalten könnten und auch die Dynamik, also das Nutzerwachstum des Game PAss, keine Gefahr darstelle.

Folgendes soll Ryan gesagt haben:

Wenn wir den Game Pass betrachten, scheinen [die Zahlen] zu schwächeln. Schauen wir auf den Game Pass, haben wir in 2 Jahren mehr PS5 verkauft, als sie Abonnenten in 6 – 7 Jahren gesammelt haben. Wir sind knapp vor 50 Millionen Abonnenten und sie sind in den niedrigen 20ern. Aber es gibt noch mehr zu tun, um diese Zahl zu steigern. Sony-CEO Kim Ryan laut Bericht von Insider-Gaming.com

Obwohl Sony mit harten Bandagen gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft kämpft, liegt der Grund, dem Bericht nach, nicht beim Xbox Game Pass.

Allerdings hat Sony schon früher erklärt, dass man eine andere Strategie fahren möchte. Statt große Spiele am Release-Tag in ein Abo zu bringen, möchte man zukünftig mehr auf Service- und Free2Play-Games setzen. Man will mehr Spiele wie GTA Online oder Destiny machen.

Der Kauf des Destiny-Studios Bungie war ein wichtiger Teil dieser Strategie. Wer weiß, welche beliebte Sony-Marken in den nächsten Jahren in einem MMO aufgehen.

Der Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard wird weiterhin in Großbritannien, der EU und in den USA untersucht. Die Kartellbehörde der USA, die FTC, strebt sogar eine Klage an, um die Fusion möglicherweise zu verhindern.

Allerdings haben Activision Blizzard und Microsoft bekräftigt, dass die den Deal unbedingt wollen. Derzeit erscheint alles möglich – ein Deal mit oder ohne Einschränkungen sowie die komplette Absage der Übernahme.