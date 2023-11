Einer der am meisten erwarteten Animes erscheint erst 2024, doch 2 Folgen könnt ihr trotzdem schon 2023 sehen

In einem reddit-Beitrag diskutieren viele Fans den neuen Trailer. Einige finden die Musik gut, andere hätten eher etwas in die Hardcore-Metal-Richtung oder zumindest etwas Düsteres erwartet.

Was gibt es noch im Trailer zu sehen? Neben der Bekanntgabe der Weltpremiere stellt der neue Trailer den Opening-Song des Animes vor. Das Opening-Theme heißt passenderweise „Level“ und ist eine Kollaboration zwischen dem japanischen Komponisten und Sänger Sawano Hiroyuki sowie der koreanischen Pop-Band TOMORROW X TOGETHER.

Im Dezember wird es drei Termine geben, an denen Fans sich die Episoden anschauen können. Doch leider findet keine der Veranstaltungen in Europa statt, Fans müssen sich stattdessen nach Südkorea, Japan oder in die USA begeben.

Der Anime zu Solo Leveling feiert erst im kommenden Jahr seine Premiere. Doch mit der Enthüllung des Opening-Songs teast Crunchyroll eine Möglichkeit an, wie ihr den Anime schon in diesem Jahr sehen könnt. Doch die Sache hat einen kleinen Haken.

