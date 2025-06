Solo Leveling ist der meistgesehene Anime aller Zeiten auf Crunchyroll, weigert sich, eine Fortsetzung anzukündigen – 2 Chancen gibt es noch

Spieler will Lilith aus Diablo 4 verehren, aber Fans erklären: So nett ist die gar nicht

Solo Leveling steht nämlich auf Platz 1 der am meisten gesehenen Animes aller Zeiten. Kein Wunder also, dass er von Fans und der Fachjury zum besten Anime in 2025 gewählt wurde . Der Stand ist dabei bis Ende März 2025. Das ist vor allem deshalb eine so beachtliche Leistung, weil Solo Leveling nur 2 Staffeln hat.

Was hat Solo Leveling genau erreicht? Die Anime-Streamingplattform Crunchyroll gehört mittlerweile zu Sony. In einer Präsentation von Sony Music Japan ( Seite 12 ) verrät das Unternehmen, dass Solo Leveling der bislang größte Erfolg der Plattform ist.

