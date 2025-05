Der Abbau von Spice ist in Dune: Awakening „wie die Durchführung eines Raids“ in MMORPGs

Die Entwickler stellen die Highlights von Update 6 „Thralls of Twilight“ in Enshrouded vor

Ich glaube, es gibt ein Problem, bei dem die Leute in der alten Denkweise feststecken: Wenn ich die gleiche Arbeit, die 10 Entwickler machen, mit einem Entwickler machen kann, dann sollten wir das Entwicklerteam einfach abbauen, anstatt zu sagen: Oh, wir haben ein Team von 10 Entwicklern, wir sollten das 1000-fache der Arbeit machen, die wir vorher gemacht haben.

Wie steht er aktuell da? Zum Zeitpunkt des Gesprächs lebt er in einem kleinen Wohnwagen im Zentrum New Yorks ohne Aussicht auf einen neuen Job im technischen Bereich und musste sich kreativen Strategien zuwenden, um über die Runden zu kommen. Dazu gehört, dass er Haushaltsgegenstände über eBay verkauft und Essenslieferungen für einen Anbieter ausliefert. Insgesamt verdient er damit aber nur ein paar hundert US-Dollar.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Software-Ingenieur verliert seinen 150.000-Dollar-Job an die KI, wird von 800 Jobs abgelehnt und muss in einem Wohnwagen leben

Ein ehemaliger Software-Ingenieur lebt heute in einem Wohnwagen und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. In einem Gespräch mit Fortune erklärte er, dass er zweimal seinen Job verloren hatte: zum ersten Mal nach der Finanzkrise 2008 und ein weiteres Mal nach der Corona-Pandemie. Doch jedes Mal sei er wieder auf die Beine gekommen.

