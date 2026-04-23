Software-Ingenieur verlor seinen 150.000-Dollar-Job an die KI, wurde von 800 Jobs abgelehnt und musste in einem Wohnwagen leben

Ein Software-Ingenieur lebte in einem Wohnwagen und schlug sich mit kleinen Nebenjobs durch. Er war ein Jahr arbeitslos und fand keinen Job mehr, da er immer abgelehnt wurde. Seinen letzten Job hatte er durch KI verloren, dennoch hatte er KI zu schätzen gelernt.

Der Artikel erschien ursprünglich im Mai 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Update vom 22. April 2026: Mittlerweile ist Shawn K wohl wieder in der Arbeitswelt angekommen. Laut LinkedIn habe er kurz nach dem großen Interview einen Job als Director of Engineering erhalten. Wir drücken die Daumen, dass es auch dabei bleiben wird.

Ursprünglicher Text:

Ein ehemaliger Software-Ingenieur lebte in einem Wohnwagen und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. In einem Gespräch mit Fortune erklärte er, dass er zweimal seinen Job verloren hatte: zum ersten Mal nach der Finanzkrise 2008 und ein weiteres Mal nach der Corona-Pandemie. Doch jedes Mal sei er wieder auf die Beine gekommen.

Im April 2024 bekam er dann seine dritte Kündigung. Damals arbeitete er bei einem Unternehmen, welches sich auf das Metaverse spezialisierte: Die Revolution der Technologiebranche durch KI spielte sich direkt vor seinen Augen ab.

Video starten „Wir haben ein Monster geschaffen“ – Ein spanisches Model verdient bis zu 10.000 Euro im Monat, dabei ist sie nicht echt Autoplay

Er lebte in einem Wohnwagen und überlebte mit kleinen Jobs

Wie steht er aktuell da? Zum Zeitpunkt des Gesprächs lebte er in einem kleinen Wohnwagen im Zentrum New Yorks ohne Aussicht auf einen neuen Job im technischen Bereich und musste sich kreativen Strategien zuwenden, um über die Runden zu kommen. Dazu gehört, dass er Haushaltsgegenstände über eBay verkaufte und Essenslieferungen für einen Anbieter auslieferte. Insgesamt verdiente er damit aber nur ein paar hundert US-Dollar.

Er hatte auch überlegt, noch einmal eine Schule zu besuchen, um ein technisches Zertifikat zu erwerben oder sogar seine CDL-Lizenz für LKWs zu machen. Das Problem war jedoch die hohe finanzielle Hürde, die er nicht stemmen konnte.

Keinen Groll gegen KI, aber es sei frustrierend, wie Firmen Jobs wegen KI streichen

Wie war sein Verhältnis zu künstlicher Intelligenz? Obwohl KI ihn aus seinem letzten Job verdrängt hat, hegte er keinen Groll gegen künstliche Intelligenz. Aber, das fügt er hinzu, sei es frustrierend mitanzusehen, wie Unternehmen KI einsetzen, um Kosten zu sparen und auf diese Weise wertvolle Mitarbeiter zu ersetzen. So erklärte er:

Wenn KI wirklich einen besseren Job machen kann als ich, werde ich nicht hier sitzen und mich schlecht fühlen, weil sie mich ersetzt hat und nicht die menschliche Note hat. (…) Ich glaube, es gibt ein Problem, bei dem die Leute in der alten Denkweise feststecken: Wenn ich die gleiche Arbeit, die 10 Entwickler machen, mit einem Entwickler machen kann, dann sollten wir das Entwicklerteam einfach abbauen, anstatt zu sagen: Oh, wir haben ein Team von 10 Entwicklern, wir sollten das 1000-fache der Arbeit machen, die wir vorher gemacht haben.

Und obwohl es seit Jahren Befürchtungen gibt, dass KI Arbeitsplätze ersetzen könnte, glaubte der 43-Jährige, dass seine Erfahrung nur der Anfang einer „sozialen und wirtschaftlichen Katastrophenflut“ sei und noch viele weitere Personen folgen könnten.

Gibt es sichere Jobs? Der Chef von ChatGPT erklärte in einem Interview, welche Berufe eine KI nicht ersetzen könne. Insgesamt sind ihm 34 Berufe eingefallen, die vor künstlicher Intelligenz sicher seien. Neben Busfahrern und Friseuren gehören auch einige andere, weniger bekannte Jobs dazu: Der Erfinder der KI ChatGPT verrät, welche 34 Berufe eine KI niemals ersetzen kann