„Macht Hoffnung“ – Deutscher Battlefield-Experte zeigt sich nach ersten Infos vorsichtig optimistisch

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Ich habe 280 Stunden in ein Strategie-Spiel auf Steam versenkt: Es ist wie Game of Thrones im alten China und kostet gerade nur 15 € im Sale

Das Feedback der Spieler soll dann helfen herauszufinden, was Verbesserung benötigt und was sich nach der „wahren“ Battlefield-Erfahrung anfühlt.

Zu der in dem Gameplay gezeigte Zerstörung von Häusern, die nach einer Explosion zerbersten, sagte er: „Zerstörung ist ein wichtiger Punkt […]. Zerstörung gehört halt zu Battlefield dazu. Das macht kein anderes Spiel so gut wie Battlefield“, erklärt Siegismund und ergänzt, „In 2042 war’s halt irgendwie kaum ein Thema. Hier fliegen jetzt wieder Sachen. Sachen müssen fliegen.“

Was sagt Siegismund zum gezeigten Gameplay? In dem Video bekamen wir auch einen ersten etwa 10 10-sekündigen Gameplay-Ausschnitt zu sehen, das Siegismund natürlich ebenfalls genau unter die Lupe nahm.

Er findet beispielsweise die gesamte Machart des Videos nicht gut, da es viel Marketing mit großen Tönen ist, aber nicht das zeigt, was die Community sehen will: „Viel Marketing, das an mir als Battlefield-Core-Player vorbeigeht.“

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to