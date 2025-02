Battlefield Labs Anmeldung – So macht ihr beim neuen Playtest mit

EA hat mit Battlefield Labs ein neues Programm vorgestellt, bei dem Spieler zur Verbesserung des Shooters beitragen können. Hier erfahrt ihr, wie ihr mitmacht.

Was ist Battlefield Labs? Das ist eine neue Testumgebung, die EA für das kommende Battlefield angekündigt hat.

Spieler sollen die Möglichkeit haben, durch Playtests die Stärken und Schwächen des Spiels zu identifizieren und mit ihrem Feedback bei der Entwicklung und der Verbesserung zu helfen.

Zwar gab es in der Vergangenheit schon ähnliche Testumgebungen, doch Battlefield Labs soll laut EA „viel mehr Content“ testen Combat, Maps, Zerstörung, Spielmodi, neue Features, Waffen, Vehikels, Gadgets



Das Feedback soll beim Priorisieren helfen; beim Herausfinden, was Verbesserung benötigt und was sich nach der „wahren“ Battlefield-Erfahrung anfühlt, heißt es in einem 5-minütigen Video von EA.

Das Video vollständige seht ihr hier:

So macht ihr bei Battlefield Labs mit

Um als Tester bei Battlefield Labs mitmachen zu können, müsst ihr euch auf der Website von Electronic Arts für das Programm registrieren.

Geht auf EA.com

Klickt auf „Jetzt registrieren“

Meldet euch mit eurer E-Mail-Adresse bei eurem EA-Konto an

Meldet euch für das Playtesting an. Drückt hierzu auf „Sign in“

Ihr werdet aufgefordert, Playtesting-Vereinbarungen von EA zu lesen und zu akzeptieren, um fortfahren zu können

Die Website zeigt euch nun an, dass ihr Teil der Playtesting-Community seid. Anschließend könnt ihr ein kurzes Formular ausfüllen, um mehr über euch zu verraten – wie an welcher Art von Playtest ihr teilnehmen wollt. Klickt hierzu auf „Get started“

EA gibt zudem an, dass die Position in der Registrierungs-Warteschlange keinen Einfluss darauf hat, ob ihr für einen Test eingeladen werdet. Es ist also nicht schlimm, wenn ihr euch erst spät registriert.

Wenn ihr zusätzliche Updates zu Battlefield Labs und einer möglichen Teilnahme erhalten wollt, bietet EA einen eigenen Discord-Server an, dem ihr ganz einfach mit eurem Discord-Account beitreten könnt.

Hier könnt ihr dem Server Beitreten: Battlefield Discord

Auf dem Discord-Server findet ihr jetzt einen Kanal, der battlefield-labs-news heißt und in dem ihr die neusten Meldungen zum Thema finden werdet.

Das kommende Battlefield werden viele Shooter-Fans im Auge behalten. Sobald es konkretere Infos zum nächsten Battlefield gibt, könnte es einen Platz auf unserer Liste mit den spannendsten Shootern 2025 erhalten. Aktuell sind andere Spiele vertreten: 10 neue Shooter, die 2025 besonders interessant sind