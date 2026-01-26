Zwei Schwertkämpfer wollen sich in Dungeons & Dragons selbst spielen und testen, ob sie gut genug für Level 1 sind

Viele Fans von Dungeons & Dragons freuen sich, in dem TTRPG in andere Rollen schlüpfen zu können. Zwei bekannte Schwertkampf-Experten und ihre D&D-Gruppe wollen sich jedoch in einer Kampagne selbst spielen. Bevor sie starten, wollen die beiden jedoch herausfinden, ob sie mit einem Kämpfer auf Level 1 im echten Leben überhaupt mithalten könnten.

Wer sind die beiden Schwertkämpfer? Die Rede ist von David Miller und Clark Simon, die zusammen als Sellsword Arts bekannt sind. Beide beschäftigen sich auf ihren Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel YouTube, mit dem Fechten, historischer Kampfkunst und den dementsprechenden Waffentypen, sind aber auch große Fans von Dungeons & Dragons. In ihrem Content verbinden sie daher gerne beide Vorlieben zu analytischen, aber humorvollen Videos.

Zusammen mit weiteren bekannten Content-Creators, die sich zusammen „Min-Maxed“ nennen, starten sie bald ihre eigene Kampagne, in der sich alle Charaktere in ihrer Klasse und Expertise an denen ihrer Spieler orientieren. Bevor die Kampagne jedoch starten kann, wollen David und Clark herausfinden, ob sie im echten Leben überhaupt das Zeug zu einem Kämpfer auf Level 1 hätten.

Zwei Experten wollen den niedrigsten Level ihrer Profession schaffen

Welche Skills wollen sie überprüfen? Um einem Kämpfer auf Level 1 gerecht zu werden, testen sie drei verschiedene Skills:

Die Waffenmeisterung von drei Waffenarten, ob einfache oder Kriegswaffen.

Ein erstes Kampfstil-Talent.

Und natürlich: 30 feet (9 Meter) bewegen und angreifen, und das in 6 Sekunden.

Wie stellen sich die beiden bei diesen Aufgaben an? In ihrem Video beweisen David und Clark von Sellsword Arts, dass diese drei Aufgaben für sie keine großen Herausforderungen bieten.

Beide können mit (mindestens) 3 Waffen kämpfen, während man im Hintergrund sehen kann, wie viele weitere Waffenarten sie in ihrem Repertoire besitzen.

Die einzige Schwierigkeit der Talente ist die, dass es ihnen schwerfällt, nur eines zu wählen. Die Medaillen an der Wand beweisen nämlich, dass definitiv genug Talent in den Kämpfern steckt.

Und auch die letzte Prüfung, binnen 6 Sekunden 9 Meter laufen zu können und einmal anzugreifen, scheint für sie keine Hürde darzustellen … auch wenn hier die Community etwas zum Nörgeln findet.

Hier seht ihr das Video von Sellsword Arts auf TikTok, in dem sich die beiden beweisen wollen:

Worauf weist die Community hin? In den Kommentaren weist ein Nutzer darauf hin, dass – wenn man es genau nehmen will – die 9 Meter in einem Schritttempo bewältigt werden müssen, nicht rennend, wie David es in dem Video zeigt.

Wenn man rennen will, müsse man nämlich für „Spurt“ eine Aktion opfern und daraufhin auch noch weiterkommen. Bei einer Standard-Bewegungsrate von 9 Metern müsste David also eigentlich 18 Meter in 6 Sekunden zurücklegen, dürfte fairerweise aber auf die Angriff-Aktion verzichten.

Andere Nutzer erklären jedoch, dass nur wenige Kreaturen in einem Kampf eine Schrittgeschwindigkeit nutzen würden und die 9 Meter eher als Reichweite anstelle von Geschwindigkeit angesehen werden können.

Generell sind die Nutzer auf TikTok überzeugt, dass die beiden definitiv als Kämpfer der Level 1 taugen könnten, sogar gut genug wären, um mindestens auf Level 2 zu sein.

Der Versuch der beiden Kämpfer ist nicht das erste Mal, dass Regeln aus Dungeons & Dragons von Experten hinterfragt und geprüft wurden. Ein D&D-Fan und Martial-Arts-Künstler fragte sich nämlich, ob es realistisch sei, selbst als hochleveliger Kämpfer 8 Angriffe in 6 Sekunden ausführen zu können: Experte für Langschwerter erklärt, ob 8 Angriffe in 6 Sekunden in Dungeons & Dragons realistisch sind