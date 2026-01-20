Eine Gruppe beliebter Content-Creator hat sich zusammengeschlossen, um gemeinsam Dungeons & Dragons zu spielen. Der Clou daran: Sie spielen sich selbst und bauen Charaktere, die sich an ihrer eigenen Expertise orientieren.

Was ist das für eine Gruppe? Die Truppe selbst nennt sich Min-Maxed und besteht nicht, wie die wohl berühmteste Truppe zu Dungeons & Dragons Critical Role oder die deutschen Dice Actors, aus bekannten Synchronsprechern, sondern aus Content-Creatorn der sogenannten WeaponTube-Szene, die sich vor allem mit Inhalten zu historischen Waffen, Kampfkunst, LARP und Tabletop-Rollenspielen beschäftigen.

Mit von der Partie sind als Spieler:

Als Dungeon Master (DM) fungiert Content-Creator Tater the Bard (Instagram | YouTube | TikTok), der sich mit seinem Content vor allem humorvollen „Analysen“ und Rankings aus Spielleiter-Sicht verschreibt.

Das Besondere an der geplanten Kampagne: Alle Spieler bauen sich derzeit Charaktere, die sich an ihrer eigenen Expertise orientieren, da sie sich selbst spielen werden. Derzeit arbeiten die Teilnehmer an ihren Alter Egos und teilen den Prozess auf ihren Kanälen. Das erste Treffen der Gruppe ist für Januar 2026 geplant, während die erste Folge im März 2026 planmäßig auf YouTube ihren Release feiern soll.

Schon jetzt hat die Truppe allein auf YouTube rund 313.000 Abonnenten, obwohl die Kampagne noch gar nicht an den Start gegangen ist. Wie beliebt das Konzept und die Zusammenstellung der Truppe sind, zeigt auch die eigens dazu gestartete GoFundMe-Aktion.

Das Finanzierungsziel mehr als 5 × erreicht

Wofür war die GoFundMe-Kampagne? Da die Gruppenmitglieder überall verteilt leben, haben sie mit ihrem Konzept Ende 2025 eine GoFundMe-Aktion gestartet, um für Budget für reale Treffen zu sorgen. Denn online wollten sie das Ganze ungern starten. Als Ziel hatten sie sich 20.000 US-Dollar gesetzt, damit die Truppe sich im Studio von Content-Creator David Miller, der hinter Sellsword Arts steckt, zusammenfinden kann.

Mit Ende der Aktion konnten sie ihr Finanzierungsziel sogar in 5-facher Form einholen und erreichten damit ein Budget von 100.116 US-Dollar.

Was sagt die Community zu der Aktion? Die Begeisterung für die Idee und die Gründung der Truppe findet sich auch in den Kommentaren unter der Aktion wieder:

Mark Rigby-Jones schreibt: „Ich freue mich schon sehr darauf. Wichtige Frage: Wird Bluminecks Figur Stöckelschuhe tragen?“, und spielt damit auf einige der viralen Videos des Content-Creators an, in denen er in High Heels und an der Pole-Stange bogenschießt.

Linnea Springer freut sich: „Ich kann es kaum erwarten! Geniale Idee, geniale Leute. Jacques, du wirst der epischste aller Barden sein! Peitsch es gut!“

Vinnessa Seely meint sogar: „Avengers, tretet beiseite! DAS ist das ambitionierteste Crossover des Jahrzehnts!!! Vielen Dank an alle, die gespendet haben, was sie konnten!“

Mit Min-Maxed tritt also demnächst neues Futter für potenziell spannende Stories im Actual-Play-Format zu Dungeons & Dragons auf den Plan. Wer schon jetzt nach Alternativen zu Critical Role sucht, kann auch in unserer Übersicht vorbeischauen und findet vielleicht noch den ein oder anderen Geheimtipp: Hier sind 5 beliebte Truppen zu Dungeons & Dragons auf Twitch und YouTube, die ihr kennen solltet