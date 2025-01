Spieler auf Steam glauben: Seit 10 Jahren gab es kein so gutes, neues Dungeon-RPG mehr – Reviews bei 98 % positiv

Ein neues Dungeon-RPG auf Steam glänzt mit Oldschool-Charme, zugänglicher Steuerung und richtig guten Spielerwertungen.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Tower of Mask, einem Dungeon-RPG vom japanischen Entwickler Papertip Studio. Das Spiel erschien am 7. Dezember 2024 auf Steam und kombiniert Dungeon Crawling mit Elementen von Survival-Horror.

Wenn ihr die alten Dungeon-RPGs der 1980er und frühen 2000er liebt, dann habt ihr sicherlich bereits von Legend of Grimrock gehört. Das Spiel erschien 2012, zwei Jahre später folgte ein zweiter Teil. Beide Spiele wurden für ihren Oldschool-Charme gefeiert.

Seit Legend of Grimrock gab es zwar viele Dungeon Crawler, doch die meisten konnten das Gefühl der alten Klassiker nicht so ganz einfangen. Nun, rund 10 Jahre später, könnte es mit Tower of Mask tatsächlich gelungen sein – zumindest, wenn es nach den bisherigen Spielern auf Steam geht.

Einen Trailer zu Tower of Mask seht ihr hier:

Survival-Horror im düsteren Dungeon

Worum geht es in dem Spiel? In Tower of Mask seid ihr in einem mysteriösen, mit Rätseln und Fallen durchsetzten Turm gefangen. Als wäre das nicht schon schlimm genug, werdet ihr zusätzlich noch von schaurigen Gestalten in Masken angegriffen.

Was Tower of Mask von anderen Dungeon-RPGs seiner Art abhebt, sind die Kämpfe. Die fühlen sich nämlich gar nicht so oldschoolig an, wie die Optik vermuten lässt. Das hat vor allem etwas mit der Kameraführung zu tun.

Oldschool-Feeling mit moderner Steuerung

Die Spielwelt ist wie ein Schachbrett aufgeteilt: Ihr bewegt euch nicht komplett frei durch sie hindurch, sondern von einem Feld zum nächsten. Dabei könnt ihr die Kamera frei bewegen. Klingt heutzutage vielleicht nicht erwähnenswert, doch wer alte Dungeon Crawler gespielt hat, weiß, was für eine große Änderung das ist.

Dank der freien Kamera gehen die Kämpfe in Tower of Mask deutlich leichter von der Hand. Außerdem fühlen sie sich dadurch dynamischer an: Ihr könnt im Kampf problemlos auf ein anderes Feld ausweichen und auch dann angreifen, während ihr euch gerade bewegt.

Herausragender Dungeon-Crawler, den kaum einer kennt

Wie kommt das Spiel derzeit an? Von insgesamt 98 Bewertungen auf Steam fallen 98 % positiv aus. Da es sich hierbei aber noch um eine recht kleine Zahl an Rezensionen handelt, ist dieser Wert natürlich mit etwas Vorsicht zu genießen. Wer Tower of Mask bisher gespielt hat, ist aber vom Spiel überzeugt:

teddy via Steam: „Dieses Spiel ist der Hammer. Es hat richtig diesen Dungeon-Crawler-Reiz befriedigt. Wenn du Spiele wie Grimrock, Shadow Tower Abyss oder King’s Field magst, könnte dir das hier gefallen. Hab häufig nicht gemerkt, wie viel Zeit vergangen ist, lol.“

klosterhiem via Steam: „Was wäre, wenn jemand Legend of Grimrock und Shadow Tower kombiniert und beide entschlackt hätte, indem er viel von der umständlichen Steuerung und der systembedingten Sperrigkeit entfernt hätte, um sich stattdessen auf Dungeon-Rätsel und gut getimte First-Person-Action konzentriert, bei der Präzision und Ruhe wichtiger sind als Aktionen pro Minute? Du hättest eines meiner Lieblingsspiele des Jahres!“

Wie viel kostet das Spiel? Ausprobieren kostet nichts, auf Steam gibt es nämlich eine kostenlose Demo zu Tower of Mask. Wollt ihr euch das Dungeon-RPG kaufen, kostet euch der Spaß nur 10,79 €.

