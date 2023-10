Baldur’s Gate 3: Spieler baut Mönch, der schneller läuft als Usain Bolt

Je mehr Bewegung euer Charakter in Baldur’s Gate 3 hat, desto besser sind eure Chancen im Kampf. Ein YouTuber hat nun getestet, wie schnell sein Mönchs-Build werden kann, wenn alle möglichen Buffs gleichzeitig verwendet werden. Das Ergebnis: über 240 Meter in einer Runde.

Was hat der YouTuber gemacht? YouTuber Chris Reven hat seinen Mönchs-Schurke-Multiclass-Build mit allen ihm zur Verfügung stehenden Buffs und Fertigkeiten auf über 880 Fuß pro Runde geboostet. Das sind über 240 Meter in 6 Sekunden, der Standardlänge einer Kampfrunde.

So gebufft schafft es der Spieler vom ersten Spawn-Punkt in Akt 3 bis mitten in das Städtchen Rivington zu sprinten. Der Charakter ist schneller als Usain Bolt zu seiner aktiven Zeit, sowie schneller als Geparden, die aktuell schnellsten an Land lebenden Lebewesen.

Schneller als Usain Bolt in Baldur’s Gate 3 – wie hat es der Youtuber gemacht?

Wie wird der Charakter so schnell? Um die 240 Meter pro Runde zu erreichen, muss euer Charakter folgende Voraussetzungen erfüllen:

Euer Volk muss Halb-Waldelf sein

Eure Level müsst ihr in mindestens 6 Stufen Mönch und 3 Stufen Schurke investiert haben

Der Ritualzauber Longstrider muss aktiv sein

muss aktiv sein Ihr benötigt den Ring Crusher’s Ring (Brecherring), der eure Bewegungsreichweite um 10 Fuß bzw. 3 Meter erweitert

Mit all diesen Voraussetzungen sollte eure Standardreichweite bei 80 Fuß bzw. 24 Meter pro Runde liegen.

Als Nächstes startet ihr den rundenbasierten Modus. Chris Reven wählt den Companion Gale aus, der Hast auf den Halb-Waldelfen wirkt. Der zaubernde Charakter muss aber nicht Gale sein. Ihr braucht lediglich einen Magiewirker mit eben diesem Zauber. Alternativ geht auch eine Schriftrolle.

Sobald Hast gewirkt wurde, wählt der YouTuber erneut seinen Mönch-Schurke aus und benutzt die Mönchsfähigkeit Windschritt: Spurten . Das verdoppelt eure Bewegungsrate für eine Runde. Auf den Windschritt folgt das reguläre Spurten sowie Fersen zusammenschlagen . Beide Fertigkeiten verdoppeln jeweils noch einmal eure Bewegungsrate.

Jetzt sollte euer Charakter 880 Fuß bzw. über 240 Meter pro Runde laufen können.

Wenn ihr den Build testen wollt, aber gerade keinen Mönch-Schurke zur Hand habt, könnt ihr wie im Video erklärt euren Charakter respecen:

Wie nützlich ist der Build im Kampf? Tatsächlich gibt es wenige Anwendungsmöglichkeiten für diesen Boost. In einem Kampf könntet ihr so schneller an weiter entfernte Gegner herankommen. Wenn ein Kampf startet, werden eure Gegner jedoch höchst selten mehr als 50 Meter entfernt sein.

Ihr könnt mit der Geschwindigkeit und geschicktem Manövern jedoch aus Kämpfen fliehen. Die Aggro-Grenze für Gegner liegt bei 27 Metern. Allerdings ist ja nur einer eurer Charaktere entsprechend schnell. Das bedeutet, der Rest eurer bis zu vierköpfigen Gruppe bleibt zurück.

Zudem müsst ihr beim Manövrieren darauf Acht geben, nicht zu nah an euren Gegnern vorbei zu laufen. Diese erhalten sonst Gelegenheitsangriffe. Im Kopf behalten solltet ihr außerdem, dass euer Magier seine Aktion schon hierfür verbraucht hat und euer sprintender Charakter keinen Angriff mehr tätigen kann.

Geht es noch schneller? YouTube-User Forgemane kommentiert: Ja.

Laut ihm hätte ein auf stärkebasierter Mönch automatisch noch mehr Bewegung. Das würde auch die Bonusaktionskosten von Springen nichtig machen. Wenn dann der Zauber Sprung auf sich selbst gezaubert wird, können 10 Fuß Sprung (ca. 3 Meter) in 90 Fuß (ca. 27 Meter) Sprünge konvertiert werden.

So könnte man theoretisch vom Spawn-Punkt in Akt 3 bis auf die andere Seite der Stadt Baldurs Gate springen. Also einmal quer über die komplette Karte in nur einer Runde bzw. sechs Sekunden.

Werdet ihr den Mönchs-Build testen? Oder empfindet ihr die Geschwindigkeit als reiner Overkill? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Es gibt im Game übringes einen Skill, den ihr so ganz und gar nicht braucht:

