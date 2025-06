Sakamoto Days nimmt Kritik der Fans ernst, geht mit Teil 2 das größte Problem an, sorgt für Begeisterung

Sakamoto Days ist einer der Anime-Hits aus dem Jahr 2025. Der erste Teil von Staffel 1 konnte Fans leider nicht so ganz überzeugen. Doch mit Cours 2 wird die Kritik der Fans ernstgenommen.

Was ist das für ein Anime? Taro Sakamoto war in seiner Vergangenheit ein begnadeter Auftragskiller. Er stand an der Spitze der Untergrundwelt und wurde von vielen gefürchtet. Doch irgendwann traf er auf seine zukünftige Frau, verliebte sich in sie und gab sein bisheriges Leben auf. Nun arbeitet er als Verkäufer im Supermarkt.

Sakamoto schafft es leider nicht, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Viele seiner ehemaligen Rivalen sind hinter ihm her und tauchen auf, um ihn auszuschalten. Da Sakamoto seine Feinde wegen eines Versprechens an seine Frau nicht töten darf, muss er sich kreative Lösungen einfallen lassen, um seine Familie und den Supermarkt zu verteidigen.

Was war das Problem? Sakamoto Days war im Frühling 2025 einer der vielversprechendsten Animes der neuen Season. Doch Cours 1 konnte die Zuschauer nicht so ganz überzeugen. Der Grund dafür sind die Animationen, die viele Fans als schlecht empfinden. Als Grund werden auf Reddit Zeitmangel und die Zusammenarbeit von viel zu vielen Animationsstudios spekuliert.

Es gibt zwar Zuschauer auf Reddit, die den Animationen etwas abgewinnen können, doch sie stoßen auf viel Gegenwind.

Jetzt hat das Produktionsteam von TMS Entertainment einen neuen Trailer zu Cours 2, also dem 2. Teil von Staffel 1, veröffentlicht. Hier fallen die Reaktionen plötzlich deutlich positiver aus.

„Sakamoto Days fängt jetzt erst an“

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt die weitere Handlung von Sakamoto Days und seine neuen Charaktere, darunter Rion und Akira Akao. Rion ist eine alte Freundin von Protagonist Taro Sakamoto und ebenfalls eine Auftragskillerin. Ihre Nichte Akira will in die Fußstapfen ihrer Assassinen-Tante treten.

Außerdem gibt es einige Kampfsequenzen zu sehen, in denen die Auftragskiller in Aktion treten. Auch Protagonist Taro tritt erneut auf.

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren unterhalb des YouTube-Videos finden sich viele Leute, die begeistert vom gezeigten Ausschnitt sind. Der Top-Kommentator schreibt, dass sich die Animationen deutlich verbessert hätten. Andere geben ihm Zuspruch:

VaniAlex-i1v schreibt: „Die ursprüngliche Geschichte beginnt ab diesem Punkt wirklich interessant zu werden, und die Animation für den zweiten Cours des Animes wurde auch besser als zuvor, sodass es sich anfühlt, als ob Sakamoto Days wirklich begonnen hat, und ich bin so glücklich!!!“

Auch Morimori-d6v ist begeistert: „Allein das Anschauen des Promo Videos macht mich schon ganz aufgeregt.“

Amatou-q1o denkt: „Es ist so cool, es sieht aus wie ein Filmtrailer!!“.

Allerdings gibt es auf Reddit wieder einige Anime-Fans, die dem neuen Trailer nichts abgewinnen können. Ein User schreibt ironisch, dass er die Standbilder und schlechten Effekte vermisst hätte. Das läge laut einem User daran, dass in diesem Trailer einfach mehr Standbilder eingebaut wurden als in dem Trailer vorher.

Was haltet ihr von dem neuen Trailer? Freut ihr euch auf Cours 2? Oder werdet ihr Sakamoto Days nicht schauen? Falls doch: Am 14. Juli 2025 startet Teil 2 auf Netflix. Solltet ihr nach anderen Animes suchen, können wir euch einen Shonen-Anime empfehlen: Ein Anime könnte zum Highlight des Sommers werden, spielt auf einer Müllhalde