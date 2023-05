AMD Ryzen 7: Die beste Gaming-CPU gibt es jetzt zum neuen Tiefstpreis

Die Fachpresse ist sich einig: Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist die beste Gaming-CPU, die ihr kaufen könnt. Und sie ist jetzt so günstig wie noch nie.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Prozessor für euren Gaming-PC seid, solltet ihr euch das aktuelle Angebot von Mindfactory nicht entgehen lassen. Dort bekommt ihr den AMD Ryzen 7 7800X3D für nur 465€ – das ist ein neuer Tiefstpreis. Das Angebot findet ihr hier:

Hinweise zu Angeboten von Mindfactory: Der Link führt euch zur Angebots-Übersicht der MindStars. Dort müsst ihr den Ryzen 7 aus der Übersicht auswählen. Beim Verlinken auf den Artikel besteht die Möglichkeit, dass euch der falsche Preis angezeigt wird.

Was macht den AMD Ryzen 7 7800X3D so besonders?

Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist der Nachfolger des beliebten Ryzen 7 5800X3D, der bereits im letzten Jahr mit seiner hohen Leistung und Effizienz überzeugte. Der neue Prozessor hat aber noch einen entscheidenden Vorteil: Er verfügt über 3D V-Cache, eine innovative Technologie, die den Speicherplatz auf dem Chip vertikal stapelt und so verdoppelt.

Das bedeutet, dass der Ryzen 7 7800X3D mehr Daten schneller verarbeiten kann, was vor allem in Spielen einen spürbaren Unterschied macht. Laut dem Test von GameStar.de schlägt der Ryzen 7 7800X3D sowohl den Intel Core i9-13900K als auch den Ryzen 9 7950X3D in den meisten Spielen – und das bei einem deutlich niedrigeren Preis und Stromverbrauch. Den vollständigen Test von unseren Kollegen der GameStar findet ihr hier:

Ryzen 7 7800X3D im Test: Das wird lange Zeit die beste Gaming-CPU bleiben, die ihr euch kaufen könnt

Der Ryzen 7 7800X3D hat acht Kerne und 16 Threads, die mit bis zu 4,2 GHz takten können. Ihr solltet beachten, dass die CPU den neuen AM5-Sockel hat. Das bedeutet, dass ihr ein entsprechend passendes Mainboard mit passendem Sockel und DDR5-RAM benötigt. Eine Empfehlung für Mainboard und Arbeitsspeicher haben wir hier für euch:

Mainboard: MSI PRO B650-P WIFI AMD B650 So.AM5

Arbeitsspeicher: 32GB (2x 16GB) G.Skill Ripjaws S5 schwarz DDR5-5600 DIMM

In unserer Übersicht findet ihr noch viele weitere Hardware-Angebote und Gaming-Aktionen, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Wir stellen jeden Tag heiße Schnäppchen vor und zeigen euch, wo es die besten Deals gibt.