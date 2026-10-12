Wir wollten „nur mal kurz“ ein Survival-Game auf Steam anspielen, dann war es fast 2 Uhr nachts

Jeder hat solche Spiele, in denen er die Zeit völlig vergisst und wer jetzt „nein“ sagt, der lügt. Für MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus war das zuletzt Romestead, ein Survival-Game auf Steam, in dem das antike Rom von Zombies überrannt wurde. Nach dem ersten Durchgang spielt er nun im Koop und muss sich zum Aufhören zwingen.

Romestead hat eine ziemlich coole Prämisse: Das antike Rom ist untergegangen, eine Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen, die Götter sind in Vergessenheit geraten. Die wenigen Menschen, die überlebt haben, sind weit verstreut.

Nun müsst ihr unter ständigen Angriffen der Untoten Rom wieder aufbauen, den Göttern helfen, sich selbst zu finden, und nebenbei noch legendäre Monster aus der römischen Mythologie bezwingen. Klingt knifflig, ist es auch.

Als Romestead im Mai 2026 im Early Access auf Steam erschienen ist, habe ich das Spiel damals schon für seine Ansätze gelobt und Kritik vor allem an den faulen Mitbürgern geübt. Viele Patches und Updates später haben mich die Entwickler gefragt, ob ich nicht mal in die Verbesserungen reinschauen will.

Lange habe ich das vor mir hergeschoben. Leider. Denn es hat sich so viel geändert, dass ich trotz über eines kompletten Durchgangs (grob 30 Stunden) in den ersten Stunden so viel Neues entdeckt habe, dass ich meinem Koop-Partner ständig die Ohren vollgeschwärmt habe.

Video starten Romestead: Sandbox-Survival im antiken Rom nach einer Zombie-Apokalypse Autoplay

Mehr Qualität, coolere Dungeons und im Koop noch besser als alleine

Am Sonntagabend habe ich zusammen mit Kollege Benedikt Schlotmann überlegt, was man denn noch abschließend zocken könnte. Wir haben uns auf Romestead geeinigt, in dem Glauben, dass wir da ein bisschen daddeln und dann bequem schlafen gehen könnten. Tja. Aber dazu später mehr.

Wie ich schon im Abspielbericht festgehalten habe, kann Romestead trotz der pixeligen Grafik mit tiefen Systemen überzeugen: Bosskämpfe, Erkundung, Logistik, Städtebau, Ressourcen- und Bürger-Management, Skill-Builds … Obwohl ich dachte, das Spiel gut zu kennen, habe ich schon nach zwei Stunden viele Neuerungen bemerkt, die in den letzten Monaten kamen:

Dungeons sind nicht mehr eintönig und repetitiv, sondern oft einzigartig, vor allem die Quest-Dungeons. Sie zu erkunden fühlt sich nun nach echtem Abenteuer an.

Bürger sind nicht mehr faule Dekadente, sondern sie helfen beim Aufbau mit (und stehen vor allem nicht mehr im Weg herum!).

Logistik hilft dabei, Produktionsketten einzurichten, wo man früher noch Ressourcen und Produkte persönlich herumtragen musste.

Kleinere Details machen die Welt lebendiger – etwa Ton-Golems, die mir meine Wägen klauen oder (warum auch immer) mit Eichhörnchen werfen.

Ich bereue, nicht schon früher in die ganzen Updates reingeschaut zu haben, da viele meiner Kritikpunkte aus dem Early Access behoben worden sind. Dazu macht das Spiel zu zweit sogar noch einmal deutlich mehr Spaß, weil man sich die viele Arbeit teilen kann. Bedeutet aber auch, dass man mehr Zeit hat für viel zu viele Projekte …

Romestead: Am Anfang sieht die Landschaft noch leer aus. Das ändert sich aber schnell. Romestead: Mit Opfergaben schaltet man neue Gebäude und Funktionen frei. Romestead: Der Wächter der Minerva ist der erste Boss, dem man im Spiel begegnet.

Nur noch eben die Straße bauen, uuuund es ist halb 2

Romestead hat das „Problem“, dass man ständig etwas zu tun findet. Eigentlich ist man ganz zufrieden mit seiner kleinen Siedlung, aber irgendwas kann man ja doch noch verbessern. Und dann kommt der Rattenschwanz:

Produktionsketten laufen, aber wenn ich etwas manuell machen will, könnte es schneller gehen. Also plane und baue ich kurzerhand das gesamte Straßennetzwerk für die Stadt.

Währenddessen hat Benedikt neue Opfergaben für die Götter gebracht und nun können wir einige Gebäude aufwerten oder neue bauen, also müssen wir das natürlich auch „mal eben“ erledigen.

Für meine Ausrüstung brauchte ich dann noch Materialien von einem Boss in der Nähe, aber direkt daneben sind ja auch noch zwei Dungeons. Ein kurzer Abstecher kann ja nicht schaden.

Zurück zu Hause wird es dann doch langsam spät. Aber eigentlich könnte man ja die Straßen noch ausbauen und ordentlich pflastern, damit man sich schneller bewegt …

Nach jeder Kleinigkeit, die ich erledige, tauchen zwei neue auf, die ich ja auch „noch eben“ angehen könnte. Um kurz nach 21:00 Uhr Abends haben wir angefangen und erst um kurz vor 2 haben wir dann wirklich aufgehört – allerdings nur, weil wir die Materialien für die nächste Aufwertung bislang nicht hatten. Aber ehrlich: Ich hätte es nicht anders gewollt, ich verliere mich zu gerne in Romestead.

Eine Spiel braucht keine AAA-Grafik, um völlig immersiv zu sein

Dabei könnten sich einige von euch nun fragen, warum zum Orcus ich so tief in ein Spiel versinke, das aussieht, als wäre es 1990 schon veraltet gewesen. Grafik ist eben nicht alles, denn Romestead macht alles andere einfach richtig.

Statt zu versuchen, mit Optik zu blenden, stecken in vielen Details Gedanken, die man vermutlich nur als Nerd wirklich wertschätzen kann. Unsere Gespräche gingen um Hastae, Pila und Garum – Dinge, die man kennt, wenn man sich mit römischer Kultur beschäftigt. Sonst eher nicht.

Aber selbst, wenn man keine Ahnung hat, was diese Begriffe bedeuten: Allein, dass die Entwickler kein „Schwert“, sondern ein „Gladius“ verteilen, verleiht Romestead eine stärkere Immersion, als ich sie von einigen AAA-Produktionen kenne.

Wir werden heute Abend wieder weiter an unserem standhaften Campagna arbeiten und mehr von der Welt entdecken, hoffentlich mit mehr Neuerungen, die ich aus dem frühen Early Access noch nicht kenne. Vielleicht diesmal nicht so lang. Aber ich kenne mich … Es wird wieder 2 Uhr nachts.

Habt ihr auch solche Spiele, die euch länger beschäftigen, als vernünftig wäre? Welches ist es bei euch? Oder habt ihr einen Freund, mit dem solche Situationen regelmäßig vorkommen? Schreibt einen Kommentar!

Romestead wird mich jetzt noch eine Weile beschäftigen, schätze ich, zumindest bis die zig anderen Spiele erscheinen, auf die ich warte – und das sind dieses Jahr verdammt viele. Als nächstes steht dabei Enshrouded an, auf das ich mich schon ewig freue: Eines der besten Survival-Games auf Steam wird mich ab Oktober wieder über 50 Stunden kosten, ist dann endlich fertig