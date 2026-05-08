1 Jahr nach der letzten Meldung trennen sich die Rocket Beans offiziell von Mitgründer Simon: „Wertschätzung unverändert“

Die deutschen YouTuber Rocket Beans verkünden auf ihrer Website, dass sie sich von einem der Mitglieder getrennt haben.

Von wem trennen sich die Rocket Beans? Die Rocket Beans sind eine Gruppe von deutschen YouTubern, die im Jahr 2012 ihren YouTube-Kanal Rocket Beans TV gründeten. Die Gründer waren Daniel Budiman, Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Arno Heinisch und Simon Krätschmer. Von Simon Krätschmer hat sich die YouTube-Gruppe nun offiziell getrennt, wie sie in einem Blogpost bekannt gab.

Es heißt, Simon Krätschmer werde Rocket Beans TV sowohl als Mitarbeiter als auch als Gesellschafter verlassen . Der Einigung über die Trennung hätten beide Seiten zugestimmt und es seien nur noch formale Schritte zu bewältigen.

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Einen Grund für die Trennung geben die Rocket Beans nicht an. Darin bestehe kein Interesse, heißt es weiter, und man appelliert an die Community, dies zu respektieren und nicht weiter nachzufragen. Dann richten sie noch ein paar Worte der Wertschätzung an Simon:

Was sich nicht verändert hat, ist unsere Wertschätzung für Simon. Er hat Rocket Beans TV und alles, was davor war, maßgeblich mitgeformt, mitgestaltet, mitgelebt und daran ändert auch die Tatsache, dass sich unsere Wege jetzt gerade trennen, nichts. Simon ist und bleibt ein wichtiger Teil der Geschichte der Rocket Beans und wir wünschen ihm alles erdenklich Gute.



– Rocket Beans auf rocketbeans.tv

Rocket Beans hatten schon längere Zeit Schwierigkeiten

Wie war die Situation vorher? In ihrem Blogpost schreiben die Rocket Beans auch darüber, dass sie bereits seit einem Jahr diesen Prozess anwaltlich begleitet hatten. Zuletzt hatten sie sich im September 2025 auf ihrer Website zu Wort gemeldet. Damals wurde von einem internen Prozess gesprochen und auch hier wurden die Gründe nicht weiter besprochen.

Der Prozess war in den letzten Monaten nicht die einzige Schwierigkeit, mit der die Rocket Beans umgehen mussten. So wurde beispielsweise das langjährige Formate Game Two nicht weiter bei den öffentlich-rechtlichen Sendern verlängert.

Außerdem musste Rocket Beans TV ausgerechnet zu ihrem 10-jährigen Jubiläum einige Mitarbeiterstellen abbauen. Das geschah mit dem Ziel, wirtschaftlicher effizienter zu werden.

Game Two ist allerdings bereits wieder zurück, wenn auch auf andere Art und Weise: Es hat sich eine neue Gruppe innerhalb der Organisation gebildet, die ihre Inhalte nun auf YouTube bringt. Das erste Video kam dabei im vergangenen Jahr sehr gut bei der Community an. Seitdem folgten etwa 1–2 Videos pro Woche.