Roccats Kone Air bietet tolle Ergonomie mit 800 Stunden Akkulaufzeit – perfekt ist sie leider nicht

Mit der Kone Air hat Roccat eine schlichte Gaming- und Office-Maus im Angebot. Mittelklassiger Sensor und die bekannte Ergonomie der Kone. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat die Maus getestet.

Mit der Kone Aimo Remastered (zum Test) hatte Roccat für mich ein Highlight in Sachen Ergonomie abgeliefert. Mit der Kone XP (zum Test) war man von dieser Perfektion wieder abgewichen.

Die neue Kone Air nähert sich der Aimo Remastered wieder an, verzichtet aber auf das tolle Design der Aimo Remastered. Im Test hab ich mir angesehen, wie gut sich mit der Kone Air spielt und arbeitet. Den Mittelklasse-Sensor in der Maus verbaut Roccat in all seinen aktuellen Mäusen.

Wer hat da getestet? Ich habe ein Faible für Gaming-Mäuse und besitze privat mittlerweile über 20 Gaming-Mäuse. Für MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Mäuse gehören neben Gaming-Headsets und Tastaturen zu meinem absoluten Favoriten, wenn es um Peripherie für PC und Konsole geht und entsprechend umfangreich kenne ich mich aus. Die Kone Air hat mir Roccat für einen Test zur Verfügung gestellt. Benedikt Schlotmann

Features und technische Details:

Sensor Owl-Eye-Sensor, basiert auf dem Pixart 3370, optischer Sensor Auflösung Bis zu 19.000 DPI Switches Optische Titan-Switches, 100 Millionen Klicks Tasten 9 Tasten, bis 17 verschiedene Funktionen programmierbar Design Schwarze Maus ohne RGB-Beleuchtung Gleitfüße 4 Kabel kein Kabel Gewicht 130 Gramm (bei 2 Batterien) Preis (UVP) 69,99 Euro

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? Im Lieferumfang ist die Maus, ein dünnes Handbuch und eine einzelne Batterie. Mit dieser Batterie kann man die Maus auch gleich benutzen. In die Maus passen zwei Batterien, das Modell läuft aber auch mit einer.

Wie ist die Maus aufgebaut? Das Modell setzt entweder auf ein schwarzes oder weißes Design:

Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten und dazwischen ein unbeleuchtetes Mausrad. Auf der Oberseite liegt ein kleiner Schalter, mit dem man die DPI anpassen kann. Ansonsten leuchtet hier ein kleines Licht, um anzuzeigen, ob die Maus sich verbinden will oder verbunden ist.

Auf der linken Seite befinden sich drei weitere Tasten im Daumenbereich. Weitere Tasten oder einen Sniper-Button gibt es nicht.

Das Modell setzt auf eine raue Oberfläche. Die gesamte Oberfläche ist gummiert und bietet dadurch einen sehr guten Halt in der Hand.

Die Kone Air bietet übrigens keinen USB-Anschluss. Ihr könnt die Maus wirklich nur mit Batterien und via Bluetooth/Funk betreiben.

Roccat orientiert sich bei der Kone Air am beliebten Kone-Design. Entsprechend bekommt ihr eine ergonomische Maus für Rechtshänder mit Daumenablage.

Im Vergleich zu anderen Roccat-Produkten ist das Design jedoch extrem zurückhaltend: Es gibt keine RGB-Beleuchtung oder andere verspielte Details.

Lieferumfang der Kone Air: Maus, Anleitung und eine Batterie.

Verarbeitung

Die Verarbeitung kann mich größtenteils überzeugen. Die Maus besteht zwar ausschließlich aus Kunststoff, fühlt sich aber dennoch robust an. Das liegt vor allem an der angenehmen Haptik des Modells. Beim Schüttel- und Drucktest klappert nichts und alles bleibt an Ort und Stelle.

Eine Schwachstelle gibt es jedoch und das ist das Fach für die Batterien/Akkus. Die Klappe ist zum einen nur durch zwei dünne Plastiknoppen befestigt und es ist ein echter Krampf, die Klappe für das Fach wieder zu montieren. Wer jedoch nach jedem Tag den Dongle der Maus wider im Inneren verstauen möchte, dürfte damit langfristig keine Freude haben. Eine magnetische Halterung oder ein simpler Mechanismus wäre mir lieber gewesen.

Insgesamt ziemlich schade, denn bei der Kone XP Air konnte man den Dongle noch an der Unterseite der Maus verstauen. Warum man sich bei der Kone Air nicht für die gleiche Weise entschieden hat, ist mir ein Rätsel.

Die Klappe wird von Plastikteilen gehalten. Das Teil da wieder einzusetzen, ist extrem fummelig und nervenaufreibend.

Software

Als Software kommt auch bei der Kone Air „Roccat Swarm“ zum Einsatz. Zu Beginn ist sie etwas unübersichtlich, funktioniert aber bei mir ohne Probleme und Verzögerungen. Eingaben werden schnell erkannt und mittlerweile ist die Software-Suite auch vollständig auf Deutsch.

Roccats “Swarm” bleibt weiterhin unverändert. Etwas unübersichtlich, aber nach kurzer Zeit findet man sich zügig zurecht.

