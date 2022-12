Auf der nächsten Seite erkläre ich euch, wie sich die Kone XP Air in der Praxis schlägt. Dabei gehe ich auf Gewicht, Ergonomie und Akkulaufzeit ein und erkläre euch, welche Technik Roccat in seinem Air-Modell verbaut.

Die Kone XP Air wirkt hochwertig verarbeitet. Beim Schütteltest klappert nichts und die Maus liegt stabil in der Hand. Der Empfänger kann im Inneren des Modells sicher verstaut werden und geht so nicht verloren. Bei Logitechs G502X Lightspeed ist das deutlich schlechter gelöst. Die Einbuchtung auf der Unterseite der Maus für Station und Empfänger ist jedoch schmutzanfällig, das löst Razer besser.

Beim RGB ist man zurückhaltender. Leuchtete bei der Kone XP noch der gesamte Korpus inklusive Mausrad, so leuchten beim Air-Modell nur noch der Hintern der Maus und das Mausrad. Damit ist das Design nicht mehr ganz so präsent und verspielt. Die Beleuchtung ist auch nicht mehr so hell wie bei der Kone XP, was ich etwas schade finde.

Wie ist die Maus aufgebaut? Die Kone XP gibt es sowohl in einem weißen als auch in einem schwarzen Design.

